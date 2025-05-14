Alev alan dairenin balkonundan böyle kurtuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı. Binanın 1'inci katındaki daire alev alev yanarken yardım için daireye giren gencin balkondan atladığı anlar ortaya çıktı.

GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Edinilen bilgilere göre, O.U'nun ikamet ettiği dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Yangını fark eden Ozan U'nun ismi öğrenilemeyen komşusu, yardım için daireye girdi. O.U. evden çıkarken, komşusu ise balkondan atlayarak kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Balkondan atlayan gencin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.