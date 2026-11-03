Var Mısın Yok Musun Laura ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Laura kutusundan ne çıktı?

Ekranların sevilen yarışma programı olan Var Mısın Yok Musun'da bu akşam Laura yarıştı. Seyirciler Laura kimdir, aslen nereli merak ederken kutusundan ne çıktığı da yakından takip edildi.

VAR MISIN YOK MUSUN LAURA NE KADAR KAZANDI KAÇ TL?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bugün yarışan Laura'nın kutusundan çıkan miktar yakından takip edildi. Kutu seçimleri yapan ve banka tekliflerini değerlendiren genç isim 5 Milyon TL'lik ödülü kazanmak için detaylıca düşünerek ilerledi.

VAR MISIN YOK MUSUN LAURA KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

3 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde heyecan doruktaydı. Bugünün yarışmacısı olan Laura, banka tekliflerini değerlendirdi, kutuları açtı. Risk alması ile dikkat çeken Laura'nın kazandığı miktar henüz belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN LAURA KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Ebru Laura, 26 Mayıs 1996 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Romanyalı, anneannesi İtalyan ve babası Artvinli olan Laura küçük yaşlardan beri Romanya'daydı. İngiliz Dili ve Edebiyat'ı bölümünü bitiren isim, 4 senedir özel bir okulda İngilizce Öğretmeni olarak çalışıyor.

VAR MISIN YOK MUSUN LAURA KAÇ YAŞINDA?

26 Mayıs 1996 yılında doğan Laura, küçük yaşlardan beri Romanya'da yaşıyordu. İngiliz Dili ve Edebiyat'ı bölümünden mezun olan genç isim özel bir okulda öğretmen olarak çalışmaya devam ediyor.