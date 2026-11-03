Haysiyet yeni bölüm neden yok? Bu akşam Haysiyet var mı, yok mu? 3 Kasım Haysiyet yeni bölüm neden yayınlanmadı?

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İstanbul
Kerem Alışık'ın başrolünde olduğu Haysiyet, Salı akşamları izleyici ile buluşuyordu. Bugünün programına göre ise yeni bölüm ibaresi yer almadı. Ekran başındakiler yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak etti.
8 Eylül 2026 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Haysiyet, Salı akşamları 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Bugün yayınlanması beklenen yeni bölüm ise Galatasaray maçı sebebiyle iptal edildi. Buna göre dizi bu akşam yayınlanmayacak.
Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen yeni dizi Haysiyet'ten üzen haber geldi. Bugün TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray müsabakasından dolayı dizinin yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Yeni bölüm yerine tekrar bölümü yer alacak.
Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet, Nergis Öztürk gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Haysiyet bu akşam seyirci karşısına çıkmayacak.
Salı akşamını heyecanla bekleyen Haysiyet seyircisini mutsuz eden haber geldi. Son dakika yayın akışından kaldırılan dizi, bugün oynanacak olan Galatasaray Avrupa karşılaşması nedeni ile yayınlanmadı. Yeni bölüm ise önümüzdeki hafta seyirci karşısına çıkacak.
3 Kasım Salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Haysiyet'in yeni bölümü iptal edildi. Seyirci tarafından tepki gören karar sosyal medyada da konuşuldu. Bu akşam yayınlanacak olan GS maçı nedeniyle dizilerin yeni bölümü iptal edildi.
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (TEKRAR)