Haysiyet yeni bölüm neden yok? Bu akşam Haysiyet var mı, yok mu? 3 Kasım Haysiyet yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Kerem Alışık'ın başrolünde olduğu Haysiyet, Salı akşamları izleyici ile buluşuyordu. Bugünün programına göre ise yeni bölüm ibaresi yer almadı. Ekran başındakiler yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak etti.

HAYSİYET YENİ BÖLÜM NEDEN YOK 3 KASIM?

8 Eylül 2026 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Haysiyet, Salı akşamları 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Bugün yayınlanması beklenen yeni bölüm ise Galatasaray maçı sebebiyle iptal edildi. Buna göre dizi bu akşam yayınlanmayacak.

BU AKŞAM HAYSİYET VAR MI, YOK MU?

Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen yeni dizi Haysiyet'ten üzen haber geldi. Bugün TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray müsabakasından dolayı dizinin yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Yeni bölüm yerine tekrar bölümü yer alacak.

Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet, Nergis Öztürk gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Haysiyet bu akşam seyirci karşısına çıkmayacak.

BUGÜN HAYSİYET YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Salı akşamını heyecanla bekleyen Haysiyet seyircisini mutsuz eden haber geldi. Son dakika yayın akışından kaldırılan dizi, bugün oynanacak olan Galatasaray Avrupa karşılaşması nedeni ile yayınlanmadı. Yeni bölüm ise önümüzdeki hafta seyirci karşısına çıkacak.

HAYSİYET YENİ BÖLÜM NEDEN İPTAL EDİLDİ?

3 Kasım Salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Haysiyet'in yeni bölümü iptal edildi. Seyirci tarafından tepki gören karar sosyal medyada da konuşuldu. Bu akşam yayınlanacak olan GS maçı nedeniyle dizilerin yeni bölümü iptal edildi.

3 KASIM SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet (TEKRAR)