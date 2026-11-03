Anne Yarısı bugün neden yok? 3 Kasım Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu? Anne Yarısı yeni bölümü neden yayınlanmadı?

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İstanbul
Başarılı oyuncu kadrosu ile ekranlarda yer alan Anne Yarısı, yayınlandığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. Salı akşamları Now TV'de yayınlanan dizinin yayın akışından çıkarılması ise dikkat çekti.
Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizi, Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray müsabakasından dolayı ise yeni bölümü ile yer almayacak. Alınan karara göre bugün yeni bölüm ekran karşısında olmayacak.
Now TV ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı'nın yeni bölümünü heyecanla bekleyenlere üzücü haber geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan GS maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Düşük reklam gelirlerinin gündem olduğu dizi piyasasında yeni karar alındı. Maç günleri yeni bölüm olmayacak.
Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu, Melisa Duru Ünal, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Anne Yarısı, bu akşam oynanacak olan Galatasaray Avrupa maçı sebebiyle yayın akışında yer almadı.
Melis Civelek, Zeynep Gür, Merve Göntem'in senaryosunu yazdığı Anne Yarısı'nın yeni bölümünün bu akşam 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyordu. Yayın akışından çıkarılması üzerine seyirciden tepki çekti. 3 Kasım Salı akşamının yayın akışından çıkarıldı, yeni bölüm önümüzdeki hafta yayınlanacak.
Bu akşam yayınlanması beklenen tüm diziler yayın akışında çıkarıldı. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu, Melisa Duru Ünal, Selen Uçer gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Anne Yarısı bugün oynanacak olan Galatasaray futbol maçı sebebiyle yayın akışından kaldırıldı.
07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yer altı
15:00 - Anne Yarısı
17:30 - Ali İhsan Varol ile Kumbara
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 – Anne Yarısı/Tekrar
23:45 - Yeraltı