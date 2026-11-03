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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 19:38

Anne Yarısı bugün neden yok? 3 Kasım Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu? Anne Yarısı yeni bölümü neden yayınlanmadı?

Now TV ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı izleyicisini üzen haber geldi. Son dakika kararı ile bugünün yayın akışından çıkarılan Anne Yarısı bugün neden yok belli oldu. Bu akşamın yayın akışında yer almaması üzerine ekran başındakiler Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu sorularını araştırdı.

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Editor
 Gonca Işık
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Anne Yarısı bugün neden yok? 3 Kasım Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu? Anne Yarısı yeni bölümü neden yayınlanmadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 19:38

Başarılı oyuncu kadrosu ile ekranlarda yer alan , yayınlandığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. Salı akşamları 'de yayınlanan dizinin yayın akışından çıkarılması ise dikkat çekti.

ANNE YARISI BUGÜN NEDEN YOK?

Başrollerinde , ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizi, Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Bu akşam oynanacak olan müsabakasından dolayı ise yeni bölümü ile yer almayacak. Alınan karara göre bugün yeni bölüm ekran karşısında olmayacak.

Anne Yarısı bugün neden yok? 3 Kasım Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu? Anne Yarısı yeni bölümü neden yayınlanmadı?

ANNE YARISI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Now TV ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı'nın yeni bölümünü heyecanla bekleyenlere üzücü haber geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan GS maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Düşük reklam gelirlerinin gündem olduğu dizi piyasasında yeni karar alındı. Maç günleri yeni bölüm olmayacak.

Anne Yarısı bugün neden yok? 3 Kasım Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu? Anne Yarısı yeni bölümü neden yayınlanmadı?

ANNE YARISI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu, Melisa Duru Ünal, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Anne Yarısı, bu akşam oynanacak olan Galatasaray Avrupa maçı sebebiyle yayın akışında yer almadı.

Anne Yarısı bugün neden yok? 3 Kasım Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu? Anne Yarısı yeni bölümü neden yayınlanmadı?

ANNE YARISI YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YAYINLANMADI?

Melis Civelek, Zeynep Gür, Merve Göntem'in senaryosunu yazdığı Anne Yarısı'nın yeni bölümünün bu akşam 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyordu. Yayın akışından çıkarılması üzerine seyirciden tepki çekti. 3 Kasım Salı akşamının yayın akışından çıkarıldı, yeni bölüm önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Anne Yarısı bugün neden yok? 3 Kasım Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu? Anne Yarısı yeni bölümü neden yayınlanmadı?

ANNE YARISI NEDEN YAYIN AKIŞINDAN KALDIRILDI?

Bu akşam yayınlanması beklenen tüm yayın akışında çıkarıldı. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu, Melisa Duru Ünal, Selen Uçer gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Anne Yarısı bugün oynanacak olan Galatasaray futbol maçı sebebiyle yayın akışından kaldırıldı.

Anne Yarısı bugün neden yok? 3 Kasım Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu? Anne Yarısı yeni bölümü neden yayınlanmadı?

NOW TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM SALI

07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yer altı
15:00 - Anne Yarısı
17:30 - Ali İhsan Varol ile Kumbara
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 – Anne Yarısı/Tekrar
23:45 - Yeraltı

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ETİKETLER
#galatasaray
#cihangir ceyhan
#burcu özberk
#now tv
#anne yarısı
#Diziler
#Mavi Kadin
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