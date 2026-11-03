Anne Yarısı bugün neden yok? 3 Kasım Anne Yarısı bu akşam var mı, yok mu? Anne Yarısı yeni bölümü neden yayınlanmadı?

Başarılı oyuncu kadrosu ile ekranlarda yer alan Anne Yarısı, yayınlandığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. Salı akşamları Now TV'de yayınlanan dizinin yayın akışından çıkarılması ise dikkat çekti.

ANNE YARISI BUGÜN NEDEN YOK?

Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizi, Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray müsabakasından dolayı ise yeni bölümü ile yer almayacak. Alınan karara göre bugün yeni bölüm ekran karşısında olmayacak.

ANNE YARISI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Now TV ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı'nın yeni bölümünü heyecanla bekleyenlere üzücü haber geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan GS maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Düşük reklam gelirlerinin gündem olduğu dizi piyasasında yeni karar alındı. Maç günleri yeni bölüm olmayacak.

ANNE YARISI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu, Melisa Duru Ünal, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Anne Yarısı, bu akşam oynanacak olan Galatasaray Avrupa maçı sebebiyle yayın akışında yer almadı.

ANNE YARISI YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YAYINLANMADI?

Melis Civelek, Zeynep Gür, Merve Göntem'in senaryosunu yazdığı Anne Yarısı'nın yeni bölümünün bu akşam 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyordu. Yayın akışından çıkarılması üzerine seyirciden tepki çekti. 3 Kasım Salı akşamının yayın akışından çıkarıldı, yeni bölüm önümüzdeki hafta yayınlanacak.

ANNE YARISI NEDEN YAYIN AKIŞINDAN KALDIRILDI?

Bu akşam yayınlanması beklenen tüm diziler yayın akışında çıkarıldı. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu, Melisa Duru Ünal, Selen Uçer gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Anne Yarısı bugün oynanacak olan Galatasaray futbol maçı sebebiyle yayın akışından kaldırıldı.

NOW TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM SALI

07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yer altı

15:00 - Anne Yarısı

17:30 - Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 – Anne Yarısı/Tekrar

23:45 - Yeraltı