Bu akşam diziler var mı, yok mu? 3 Kasım Salı bugün diziler neden ertelendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Star TV, Now TV, Kanal D, Show TV, ATV, TV8 dizi yayın akışına göre bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Son dakika gelen iptal kararı ise sosyal medyada seyirciler tarafından tepki çekti.
3 Kasım Salı akşamının yayın akışına göre dizilerin yeni bölümleri yok. Bugün 20.45'te oynanacak olan Galatasaray maçı nedeniyle diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Buna göre bu akşam Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı ve Mehmed Fetihler Sultanı yayınlanmayacak.
Bu akşamın yayın akışındaki son dakika değişikliği sosyal medyada tepki çekti. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray maçı nedeniyle dizilerin yeni bölüm tarihleri de ertelendi. Karşılaşmanın dizilerin saati ile denk gelmesinden dolayı yeni bölümler bugün ekranlara gelmeyecek.
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray futbol maçından dolayı bu akşam birçok proje yeni bölümünü bir sonraki haftaya erteledi. Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet 3 Kasım Salı akşamı ekranlara gelmeyecek. Nedeni ise GS maçının bu akşam oynanması oldu.
Ekranların sevilen projeleri bu akşam Galatasaray Avrupa maçı nedeniyle yeni bölümlerini erteledi. Sevilen diziler düşük reklam gelirleri ile mücadele ederken futbol maçı da yeni bölümlerin ertelenmesine etken oldu. Diziler özel müsabaka nedeniyle bu akşam yeni bölümlerini yayınlamayacak.
3 Kasım Salı akşamını heyecanla bekleyen seyirci için kötü haber geldi. Son dakika kararı ile bugünün dizileri yayın akışından kaldırıldı. Galatasaray maçına yoğunlaşılacağı tahmin edildi ve yeni bölümler akıştan kaldırıldı.