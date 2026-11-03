Bu akşam diziler var mı, yok mu? 3 Kasım Salı bugün diziler neden ertelendi?

Star TV, Now TV, Kanal D, Show TV, ATV, TV8 dizi yayın akışına göre bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Son dakika gelen iptal kararı ise sosyal medyada seyirciler tarafından tepki çekti.

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI?

3 Kasım Salı akşamının yayın akışına göre dizilerin yeni bölümleri yok. Bugün 20.45'te oynanacak olan Galatasaray maçı nedeniyle diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Buna göre bu akşam Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı ve Mehmed Fetihler Sultanı yayınlanmayacak.

BU AKŞAM DİZİLER YOK MU?

Bu akşamın yayın akışındaki son dakika değişikliği sosyal medyada tepki çekti. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray maçı nedeniyle dizilerin yeni bölüm tarihleri de ertelendi. Karşılaşmanın dizilerin saati ile denk gelmesinden dolayı yeni bölümler bugün ekranlara gelmeyecek.

BUGÜN DİZİLER NEDEN ERTELENDİ 3 KASIM SALI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray futbol maçından dolayı bu akşam birçok proje yeni bölümünü bir sonraki haftaya erteledi. Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet 3 Kasım Salı akşamı ekranlara gelmeyecek. Nedeni ise GS maçının bu akşam oynanması oldu.

BUGÜN DİZİLER NEDEN YENİ BÖLÜM YOK?

Ekranların sevilen projeleri bu akşam Galatasaray Avrupa maçı nedeniyle yeni bölümlerini erteledi. Sevilen diziler düşük reklam gelirleri ile mücadele ederken futbol maçı da yeni bölümlerin ertelenmesine etken oldu. Diziler özel müsabaka nedeniyle bu akşam yeni bölümlerini yayınlamayacak.

BUGÜN NEDEN DİZİLER YAYINLANMIYOR?

3 Kasım Salı akşamını heyecanla bekleyen seyirci için kötü haber geldi. Son dakika kararı ile bugünün dizileri yayın akışından kaldırıldı. Galatasaray maçına yoğunlaşılacağı tahmin edildi ve yeni bölümler akıştan kaldırıldı.