Bugün diziler neden yok, ne oldu? 3 Kasım bu akşam diziler neden yok, yayınlanmadı?

Dizilerin bu akşam yeni bölüm yayınlamaması sosyal medyada oldukça tepki çekti. Salı gününün dizileri arasında yer alan Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı ve Haysiyet'in yeni bölümünü bekleyenlere üzücü haber geldi. 3 Kasım Salı akşamı diziler yayınlanmayacak.

BUGÜN DİZİLER NEDEN YOK 3 KASIM?

Bu akşam yeni bölümünün yayınlanması beklenen diziler yayın akışından kaldırıldı. Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı, Anne Yarısı gibi dizilerin yeni bölümü oynanacak olan Galatasaray maçı nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Star TV'de saat 20.00'de Neşeli Günler, saat 22.15'te ise Canım Kardeşim filmi yayınlanacak.

BU AKŞAM DİZİLER NEDEN YOK?

Bu akşamın dizileri TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray maçı nedeni ile ertelendi. Karşılaşma esnasında diğer dizilerin izlenme oranı düştüğü için dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmıyor. Son günlerde gündemde olan düşük reklam gelirleri de dizilerin ertelenmesine neden oldu.

BU AKŞAM DİZİLER NEDEN YAYINLANMADI?

Star TV, ATV, Kanal D, Now TV ve Show TV gibi kanallarda 3 Kasım Salı akşamı yayınlanması beklenen dizilerden kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti, düşük reklam geliri nedeni ile ertelenirken bu akşam dizilerin yayınlanmaması dikkat çekti.

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Avrupa müsabakası, dizilere engel oldu. Türkiye'de genel izleyicinin futbol maçına yöneleceğinden dolayı dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Normal yayın akışında Anne Yarısı, Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yer alırken bugün dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri ekranlara gelecek. 20.45'te başlayacak olan GS maçı nedeniyle dizilerin yeni bölümü de bir sonraki haftaya ertelendi.

3 KASIM DİZİ YAYIN AKIŞI SALI

TRT 1

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Hayallerinin Peşinde

06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07:30 - Kalk Gidelim

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Maç Önü

20:45 - Galatasaray - Stuttgart | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

23:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı/Tekrar

02:00 - Seksenler

03:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 - Altı Üstü İstanbul

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 - Var Mısın Yok Musun

23:40 - Altı Üstü İstanbul

02:40 - Bir Gece Masalı

05:30 - Hercai

Now TV

07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yer altı

15:00 - Anne Yarısı

17:30 - Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 – Anne Yarısı /Tekrar

23:45 - Yeraltı

02:00 - Sevdam Karadeniz

04:15 - Yasak Elma

Star TV

07:00 - Aramızda Kalsın

08:15 - Bugüne Başlarken

08:30 - Cansu Canan'la Bugün

10:00 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19:00 – Star Haber

20:00 – Tuzlu Kahve/Tekrar

23:00 - Sevdiğim Sensin

01:30 - Başkalarının Hayatı

04:00 - Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 - Baba Ocağı