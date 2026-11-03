Bugün diziler neden yok, ne oldu? 3 Kasım bu akşam diziler neden yok, yayınlanmadı?

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İstanbul
Dizilerin bu akşam yeni bölüm yayınlamaması sosyal medyada oldukça tepki çekti. Salı gününün dizileri arasında yer alan Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı ve Haysiyet'in yeni bölümünü bekleyenlere üzücü haber geldi. 3 Kasım Salı akşamı diziler yayınlanmayacak.
Bu akşam yeni bölümünün yayınlanması beklenen diziler yayın akışından kaldırıldı. Tuzlu Kahve, Fetihler Sultanı, Anne Yarısı gibi dizilerin yeni bölümü oynanacak olan Galatasaray maçı nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Star TV'de saat 20.00'de Neşeli Günler, saat 22.15'te ise Canım Kardeşim filmi yayınlanacak.
Bu akşamın dizileri TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray maçı nedeni ile ertelendi. Karşılaşma esnasında diğer dizilerin izlenme oranı düştüğü için dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmıyor. Son günlerde gündemde olan düşük reklam gelirleri de dizilerin ertelenmesine neden oldu.
Star TV, ATV, Kanal D, Now TV ve Show TV gibi kanallarda 3 Kasım Salı akşamı yayınlanması beklenen dizilerden kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti, düşük reklam geliri nedeni ile ertelenirken bu akşam dizilerin yayınlanmaması dikkat çekti.
Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Avrupa müsabakası, dizilere engel oldu. Türkiye'de genel izleyicinin futbol maçına yöneleceğinden dolayı dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanmadığı tahmin ediliyor.
Normal yayın akışında Anne Yarısı, Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yer alırken bugün dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri ekranlara gelecek. 20.45'te başlayacak olan GS maçı nedeniyle dizilerin yeni bölümü de bir sonraki haftaya ertelendi.
TRT 1
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 - Hayallerinin Peşinde
06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Maç Önü
20:45 - Galatasaray - Stuttgart | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı/Tekrar
02:00 - Seksenler
03:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Altı Üstü İstanbul
02:40 - Bir Gece Masalı
05:30 - Hercai
Now TV
07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yer altı
15:00 - Anne Yarısı
17:30 - Ali İhsan Varol ile Kumbara
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 – Anne Yarısı /Tekrar
23:45 - Yeraltı
02:00 - Sevdam Karadeniz
04:15 - Yasak Elma
Star TV
07:00 - Aramızda Kalsın
08:15 - Bugüne Başlarken
08:30 - Cansu Canan'la Bugün
10:00 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 - Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 – Star Haber
20:00 – Tuzlu Kahve/Tekrar
23:00 - Sevdiğim Sensin
01:30 - Başkalarının Hayatı
04:00 - Fazilet Hanım ve Kızları
05:30 - Baba Ocağı