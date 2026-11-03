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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:45

Reklam krizi dizileri vurdu! Bölüm başına alınan fiyatlar düştü: İlk tepki Yüsra Geyik'ten geldi

Televizyon dünyasında reklam gelirlerinin düşmesiyle başlayan kriz, peş peşe dizilerin yayın takvimini etkilerken oyuncuların kazançları da tartışma konusu oldu. Bazı yapımların yeni bölümleri ertelenirken kulislerde oyunculardan ücretlerinde indirime gitmelerinin istendiği konuşulmaya başlandı. Bu iddialar üzerine mikrofon uzatılan Yüsra Geyik, kendisine böyle bir teklif gelip gelmediğini açıkladı. Ünlü oyuncunun konuyla ilgili sözleri dikkat çekti.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Reklam krizi dizileri vurdu! Bölüm başına alınan fiyatlar düştü: İlk tepki Yüsra Geyik'ten geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:45

dizisinde yaklaşık 15 yıl boyunca Zeliş karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Yüsra Geyik, şimdilerde dizisinde Nihal Cankaya karakterine hayat veriyor. Sektörde yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin konuşan oyuncu, ücret indirimi talebiyle karşılaşmadığını belirtirken yaşanan krizin kendisini de üzdüğünü dile getirdi. Geyik, özel hayatıyla ilgili soruları da esprili ifadelerle geçiştirdi.

YÜSRA GEYİK'TEN ÜCRET İNDİRİMİ İDDİALARINA AÇIKLAMA

Televizyon kanallarını etkileyen reklam gelirlerindeki düşüş, dizilerin yayın akışında değişikliklere neden oldu. Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımların yeni bölümleri yayınlanamazken Star TV'de ekrana gelmesi beklenen Başkalarının Hayatı'nın yerine tekrar bölüm yayınlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından oyunculardan ücretlerinde indirim yapmalarının istenebileceği iddiaları da gündeme geldi. Konuyla ilgili soruları cevaplayan , kendisine böyle bir talep ulaşmadığını belirterek, "Yok hayır, gelmedi" dedi.

Reklam krizi dizileri vurdu! Bölüm başına alınan fiyatlar düştü: İlk tepki Yüsra Geyik'ten geldi

'ÇOK CAN SIKICI' DİYEREK SEKTÖRDEKİ SIKINTIYA DİKKAT ÇEKTİ

Sektörde yaşanan gelişmelerin üzücü olduğunu ifade eden Geyik, bir dizinin izleyici tarafından benimsenmesinin zaten kolay olmadığını, başarı yakalayan projelerin şimdi de ekrana gelebilmek için mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı.

Reklam krizi dizileri vurdu! Bölüm başına alınan fiyatlar düştü: İlk tepki Yüsra Geyik'ten geldi

Yaşanan tabloyu "çok can sıkıcı" olarak değerlendiren oyuncu, zor günlerden geçen meslektaşlarına da destek verdi. Geyik, "Allah hepimizin yardımcısı olsun" sözleriyle sektördeki herkese iyi dileklerini iletti. Altı Üstü İstanbul dizisinin o akşam yayınlanacağını da hatırlatan oyuncu, "Biz bu akşam varız, çok şükür" diyerek kendi projelerinin yayın takviminde yer aldığını söyledi.

Reklam krizi dizileri vurdu! Bölüm başına alınan fiyatlar düştü: İlk tepki Yüsra Geyik'ten geldi

YÜSRA GEYİK'İN ÖZEL HAYAT SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP GÜLDÜRDÜ

Röportajın ilerleyen bölümünde bu kez Yüsra Geyik'in özel hayatı gündeme geldi. Dizide Nihal karakterinin bir sevgilisi olduğu hatırlatılarak kendisinin gerçek hayatta neden yalnız göründüğü soruldu. Oyuncu ise gülümseyerek "Ne biliyorsun ki?" karşılığını verdi.

Reklam krizi dizileri vurdu! Bölüm başına alınan fiyatlar düştü: İlk tepki Yüsra Geyik'ten geldi

Geçtiğimiz ay adı Kaan Çakır ile anılan ancak söz konusu iddiayı yalanlayan Geyik, hakkında çıkan aşk haberlerinin şimdiye kadar gerçeği yansıtmadığını esprili bir dille anlattı. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamaktan memnun olduğunu da belirten oyuncu, bu konudaki düşüncesini "Bence çok şık bir ilişki bu" sözleriyle ifade etti.

Reklam krizi dizileri vurdu! Bölüm başına alınan fiyatlar düştü: İlk tepki Yüsra Geyik'ten geldi

Muhabirin en kısa zamanda kendisini bir ilişki içerisinde görme dileğine ise Geyik, "Diğer türlüsü de kısmet bakalım" diyerek karşılık verdi. Yüsra Geyik'in hem televizyon sektöründeki ekonomik sıkıntılara hem de özel hayatına ilişkin açıklamaları röportaja damga vurdu.
 

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ETİKETLER
#yüsra geyik
#arka sokaklar
#Altı Üstü İstanbul
#Kaan Çakır
#Nihal Cankaya
#Magazin
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