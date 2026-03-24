Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ekranlara geri dönüyor! Operasyon Alesta dizisine Beren Varnal geliyor

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, ekranlara geri dönüyor. En son Sahtekarlar dizisiyle ekranlarda yer alan Yüsra Geyik, dizinin final yapmasını ardından Operasyon Alesta dizisinin Beren Varnal’ı oluyor. Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara gelen ünlü isim şimdilerde geri dönerek izleyicinin dikkatini üzerine çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 12:58

’ın Zeliş’i olarak kariyerine giriş yapan Yüsra Geyik, ekranlara geri dönüyor. En son NOW TV’nin dizisi Sahtekarlar ile ekranlara gelen Yüsra Geyik şimdilerde dizinin final yapmasıyla ekranlara Operasyon Alesta dizisinin Beren Varnal’ı olarak ekranlara geliyor. İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ YÜSRA GEYİK EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Yüsra Geyik, ekranlara geri dönüyor. En son Sahtekarlar dizisiyle ekranlarda yer alan Yüsra Geyik, dizinin final yapmasıyla de yayınlanacak olan diziyle anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden Sahtekarlar dizisinde oynadığı karakterler ile dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, yeni projeye imza attı. Güzel oyuncu TRT tabii’nin orijinal içeriklerinden olacak olan yeni diziyle izleyici karşısına çıkacak.

OPERASYON ALESTA DİZİSİNE BEREN VARNAL GELİYOR

Ekranlar yolculuğuna Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Yüsra Geyik, geçtiğimiz haftalarda Sahtekarlar dizisinin final yapmasıyla birlikte yeni bir proje ile anlaşarak dikkatleri üzerine çekti. Dizinin final yapmasının ardından TRT tabii’nin orijinal dizisinde yer alacak.

Yüsra Geyik, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteği ile çekilecek olan Operasyon Alesta dizisinin kadrosuna dahil oldu. Beren Varnal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü isim, donanmanın en parlak subaylarından biri olacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstleneceği Operasyon Alesta, aksiyon ve dramatik sahneleriyle izleyicinin dikkatini çekecek. Şimdiden merakla beklenen dizi, askeri yapım sevenlerin bir numarası olacak. Operasyon Alesta seyirci tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Çocuk yaşta kameralar karşısına çıkan Yüsra Geyik, Arka Sokaklar diziyle ekranlara gelmeye başladı. 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelen Yüsra Geyik, tiyatro ile tanışarak oyunculuk anlamında kariyerini geliştirmiştir.

Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanınmış daha sonra Camdaki Kız yapımıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha sonra Aile, Sahtekarlar gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkmıştır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılan İsmail Hacıoğlu haftalar sonra ortaya çıktı
ETİKETLER
#arka sokaklar
#Trt Tabii
#Operasyon Alesta
#Yüsra Geyik
#Beren Varnal
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.