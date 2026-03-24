Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ekranlara geri dönüyor! Operasyon Alesta dizisine Beren Varnal geliyor

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i olarak kariyerine giriş yapan Yüsra Geyik, ekranlara geri dönüyor. En son NOW TV’nin dizisi Sahtekarlar ile ekranlara gelen Yüsra Geyik şimdilerde dizinin final yapmasıyla ekranlara Operasyon Alesta dizisinin Beren Varnal’ı olarak ekranlara geliyor. İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ YÜSRA GEYİK EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Yüsra Geyik, ekranlara geri dönüyor. En son Sahtekarlar dizisiyle ekranlarda yer alan Yüsra Geyik, dizinin final yapmasıyla TRT tabii de yayınlanacak olan diziyle anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden Sahtekarlar dizisinde oynadığı karakterler ile dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, yeni projeye imza attı. Güzel oyuncu TRT tabii’nin orijinal içeriklerinden olacak olan yeni diziyle izleyici karşısına çıkacak.

OPERASYON ALESTA DİZİSİNE BEREN VARNAL GELİYOR

Ekranlar yolculuğuna Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Yüsra Geyik, geçtiğimiz haftalarda Sahtekarlar dizisinin final yapmasıyla birlikte yeni bir proje ile anlaşarak dikkatleri üzerine çekti. Dizinin final yapmasının ardından TRT tabii’nin orijinal dizisinde yer alacak.

Yüsra Geyik, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteği ile çekilecek olan Operasyon Alesta dizisinin kadrosuna dahil oldu. Beren Varnal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü isim, donanmanın en parlak subaylarından biri olacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstleneceği Operasyon Alesta, aksiyon ve dramatik sahneleriyle izleyicinin dikkatini çekecek. Şimdiden merakla beklenen dizi, askeri yapım sevenlerin bir numarası olacak. Operasyon Alesta seyirci tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Çocuk yaşta kameralar karşısına çıkan Yüsra Geyik, Arka Sokaklar diziyle ekranlara gelmeye başladı. 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelen Yüsra Geyik, tiyatro ile tanışarak oyunculuk anlamında kariyerini geliştirmiştir.

Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanınmış daha sonra Camdaki Kız yapımıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha sonra Aile, Sahtekarlar gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkmıştır.