Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılan İsmail Hacıoğlu haftalar sonra ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu İsmail Hacıoğlu da gözaltına alındı. Test sonucu pozitif çıkan Hacıoğlu, Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Hacıoğlu kısa bir aranın ardından ortaya çıktı.

İSMAİL HACIOĞLU ORTAYA ÇIKTI

İsmail Hacıoğlu Ayvalık’ta çekilen Cennetin Çocukları dizisinden kadrosundan çıkarıldı ve İstanbul'a dönüş yaptı. Oyuncu haftalar sonra avukatının ofisini ziyaret ettiğinde fotoğraf çektirdi. Hacıoğlu’na eşi Duygu Hacıoğlu da eşlik etti.

Oyuncunun avukatı fotoğrafı “Kıymetli oyuncu ve müvekkilimiz İsmail Hacıoğlu’nun ofisimizi ziyareti bizleri onurlandırdı. Nazik ziyaretleri için kendisine ve eşi Duygu Hanım’a teşekkür ediyoruz” mesajıyla paylaştı.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İsmail Hacıoğlu uyuşturucu madde kullandığını belirterek, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi, internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlardı. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özellikle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim." dedi.