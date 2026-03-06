Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oyuncu Savaş Satış, cezaları duyunca aracındaki binlerce liralık ses sistemini çöpe attı

Sıfır Bir dizisiyle tanınan oyuncu Savaş Satış, ses sistemi kullanan sürücülere 21 bin lira ceza kesildiğini öğrenmesiyle harekete geçti. Savaş Satış, araçlarının trafikten men edilmesi uygulaması üzerine aracındaki ses sistemini çöpe attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 09:09

Sıfır Bir dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Savaş Satış, trafikte ses sistemi kullanan sürücülere uygulanan ağır cezalar karşısında hemen harekete geçti. Aracından ses sistemini söktüğü anları paylaşan Satış, o anları sosyal medyadan paylaştı.

ARACINI BAĞLATMAMAK İÇİN SES SİSTEMİNİ ÇÖPE ATTI

Yeni trafik yönetmeliği kapsamında, araçlarda yüksek sesli müzik sistemleri bulunduran sürücülere kesilen 21 bin lira idari para cezası ve aracın 1 ay trafikten men cezası, Satış'ı harekete geçirdi. Ünlü oyuncu, aracındaki ses sistemini sökerek doğrudan çöp kutusuna attı.

Oyuncu Savaş Satış, cezaları duyunca aracındaki binlerce liralık ses sistemini çöpe attı

''SATILIK FALAN DA DEĞİL''

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Savaş Satış'ın "21 bin cezası var dediler... Satılık falan da değil. Değmez." diyerek binlerce liralık ses sistemini çöpe attığı görüldü. Bu video kısa sürede binlerce görüntülenme alırken, sosyal medyada da tartışma yarattı. Kimileri "Doğru karar, ceza çok yüksek" derken, diğerleri "Sadece rahatsız edici kullanım cezalandırılsın" yorumlarında bulundu.

Oyuncu Savaş Satış, cezaları duyunca aracındaki binlerce liralık ses sistemini çöpe attı
ETİKETLER
#trafik cezası
#Ses Sistemi
#Savaş Satış
#Sıfır Bir
#Müzik Cezası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.