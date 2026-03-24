Operasyon Alesta dizisi nerede çekildi? Operasyon Alesta dizisi tüm bölümleri nerede?

OPERASYON ALESTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Operasyon Alesta dizisi izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen iddialı projenin nerede çekildiği de araştırılıyor. Yapımını Üs Yapım’ın üstlendiği Operasyon Alesta dizisi, aksiyon ve askeri dram türünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TRT ekranlarının dijital platformu Tabii için çekilecek olan Operasyon Alesta dizisinin nisan ayında sete çıkması planlanıyor. Her geçen gün oyuncu kadrosunu büyüten iddialı dijital platform dizisi Operasyon Alesta, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen Operasyon Alesta dizisinin çekimleri İstanbul ve İzmit’te yapılacak. Nefes nefese geçecek uluslararası bir deniz operasyonunun konu alındığı dizinin çekimleri ağırlıklı olarak liman bölgelerinde çekilecek. Nisan ayının ortasında sete çıkması planlanan dizi çok yakında seyirciyle buluşacak.

OPERASYON ALESTA DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ NEREDE?

Yunus Ozan Korkut’un yönetmen koltuğuna oturacağı, Onur Böber ile Cemil Yavuz’un proje tasarımını yaptığı, senaryosunu Onur Böber’in kaleme aldığı Operasyon Alesta dizisi Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle izleyici karşısına çıkacak.

TRT Tabii’nin Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle çekilecek Üs Yapım imzalı Operasyon Alesta dizisinin tüm bölümleri Tabii dijital platformunda yayınlanacak. Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı özel birliklerin zorlu görevlerini konu alacak iddialı dizi, seyirciye farklı bir aksiyon deneyimi sunacak.

Denizlerde gerçekleşen kritik operasyonları merkeze alacak olan Operasyon Alesta dizisi, deniz güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı verilen mücadele, uluslararası sularda gerçekleşen gizli görevler, yüksek riskli operasyonlar ve anlaşmaları seyirciye aktaracak.

Henüz hazırlıklarına devam edilen ve oyuncu kadrosu gün geçtikçe tamamlanan Operasyon Alesta dizisi askeri ve istihbarat temalı hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle çekilen dizi, stratejik operasyonlar, uluslararası ilişkiler ve gizli görevler etrafında şekillenecek.