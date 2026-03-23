Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Çirkin, yayın günü belli oldu. Hafta sonu ekranlarda olacak dizinin Teşkilat ve Doktor Başka Hayat ile büyük bir reyting rekabeti oluşturacak gibi görünüyor. İzleyiciler dizinin rakipleri karşısında şansı ve hikâyesinin hangi noktada öne çıkacağı sorusunu tartışıyor. Peki, Doktor Başka Hayatta ve Teşkilat dizisine rakip mi geliyor? Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 22:28

Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden Doktor Başka Hayat ve , yeni bir rakiple karşı karşıya kalacak. Yayın günü netleşen Çirkin, hafta sonu izleyicilerle buluşacak. Aynı gün yayınlanan Doktor Başka Hayat ile Teşkilat dizisiyle doğrudan reyting rekabetine işaret ediyor. Dizinin tanıtımları ve fragmanları sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyiciler “Çirkin Doktor Başka Hayat’ı geride bırakabilir mi?” sorusunu tartışıyor. Peki, ve Teşkilat dizisine rakip mi geliyor? Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇİRKİN DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Çirkin dizisi yayın günü ve saatiyle netlik kazandı. Çirkin dizisinin ilk bölümü 29 Mart Pazar akşamı saat 20:00’da Star TV ekranlarında olacak. Pazar akşamları ekranda olan diğer popüler yapımlarla doğrudan reyting mücadelesi anlamına geliyor.

Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeni dizinin hikayesi, karakterleri ve sürpriz sahneleri sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı. Çirkin dizisinin ilk bölümün ardından dizinin takipçi kitlesi ve reytinglerde nasıl bir etki oluşturacağı merak ediliyor.

Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇİRKİN 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın birlikte rol aldığı Çirkin dizisi ilk bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluşacak. Kadir ve Meryem aşkının anlatacağı Çirkin dizisi 1.bölümü 29 Mart 2026 saat 20:00’da Star kanalında ekranlara gelecek.

Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU

Kadir’in, “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem’e yaptığı beklenmedik evlenme teklifi, büyük bir krizin fitilini ateşlerken; Karataş ailesinde Ökkeş Karataş’ın yeniden evlenme kararı dengeleri altüst eder. Aşk, aile ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği Çirkin, duygusu yüksek hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

"Çirkin" Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Çağlar Ertuğrul - Kadir

Derya Pınar Ak - Meryem Tunalı

Çetin Tekindor - Ökkeş

Nur Sürer - Cennet

Gözde Kansu - Hande

Olgun Toker - Ferhat

Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak - Lale

Baran Bölükbaşı

Sema Gültekin - Nehir

Zeynep Eylül Ersöz

Berkay Şahinoğlu - İsmail

Cahit Gök

Özlem Kaya

Eren Demirbaş

Buse Badurlar

Yusuf Nebioğlu

Ferhat Akgün

Öykü Su Sakarya

Efe Poylu

Emre Akarsu

Müfit Aytekin

Mina Şirin Korkmaz

Kadir Bertan

ETİKETLER
#teşkilat
#Yeni Dizi
#Doktor Başka Hayatta
#Çirkin Dizisi
#Reyting Rekabeti
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.