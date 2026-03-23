Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden Doktor Başka Hayat ve Teşkilat, yeni bir rakiple karşı karşıya kalacak. Yayın günü netleşen Çirkin, hafta sonu izleyicilerle buluşacak. Aynı gün yayınlanan Doktor Başka Hayat ile Teşkilat dizisiyle doğrudan reyting rekabetine işaret ediyor. Dizinin tanıtımları ve fragmanları sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyiciler “Çirkin Doktor Başka Hayat’ı geride bırakabilir mi?” sorusunu tartışıyor. Peki, Doktor Başka Hayatta ve Teşkilat dizisine rakip mi geliyor? Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Çirkin dizisi yayın günü ve saatiyle netlik kazandı. Çirkin dizisinin ilk bölümü 29 Mart Pazar akşamı saat 20:00’da Star TV ekranlarında olacak. Pazar akşamları ekranda olan diğer popüler yapımlarla doğrudan reyting mücadelesi anlamına geliyor.
Yeni dizinin hikayesi, karakterleri ve sürpriz sahneleri sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı. Çirkin dizisinin ilk bölümün ardından dizinin takipçi kitlesi ve reytinglerde nasıl bir etki oluşturacağı merak ediliyor.
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın birlikte rol aldığı Çirkin dizisi ilk bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluşacak. Kadir ve Meryem aşkının anlatacağı Çirkin dizisi 1.bölümü 29 Mart 2026 saat 20:00’da Star kanalında ekranlara gelecek.
Kadir’in, “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem’e yaptığı beklenmedik evlenme teklifi, büyük bir krizin fitilini ateşlerken; Karataş ailesinde Ökkeş Karataş’ın yeniden evlenme kararı dengeleri altüst eder. Aşk, aile ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği Çirkin, duygusu yüksek hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
"Çirkin" Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterler
Çağlar Ertuğrul - Kadir
Derya Pınar Ak - Meryem Tunalı
Çetin Tekindor - Ökkeş
Nur Sürer - Cennet
Gözde Kansu - Hande
Olgun Toker - Ferhat
Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak - Lale
Baran Bölükbaşı
Sema Gültekin - Nehir
Zeynep Eylül Ersöz
Berkay Şahinoğlu - İsmail
Cahit Gök
Özlem Kaya
Eren Demirbaş
Buse Badurlar
Yusuf Nebioğlu
Ferhat Akgün
Öykü Su Sakarya
Efe Poylu
Emre Akarsu
Müfit Aytekin
Mina Şirin Korkmaz
Kadir Bertan