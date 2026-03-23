Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden Doktor Başka Hayat ve Teşkilat, yeni bir rakiple karşı karşıya kalacak. Yayın günü netleşen Çirkin, hafta sonu izleyicilerle buluşacak. Aynı gün yayınlanan Doktor Başka Hayat ile Teşkilat dizisiyle doğrudan reyting rekabetine işaret ediyor. Dizinin tanıtımları ve fragmanları sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyiciler “Çirkin Doktor Başka Hayat’ı geride bırakabilir mi?” sorusunu tartışıyor. Peki, Doktor Başka Hayatta ve Teşkilat dizisine rakip mi geliyor? Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇİRKİN DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Çirkin dizisi yayın günü ve saatiyle netlik kazandı. Çirkin dizisinin ilk bölümü 29 Mart Pazar akşamı saat 20:00’da Star TV ekranlarında olacak. Pazar akşamları ekranda olan diğer popüler yapımlarla doğrudan reyting mücadelesi anlamına geliyor.

Yeni dizinin hikayesi, karakterleri ve sürpriz sahneleri sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı. Çirkin dizisinin ilk bölümün ardından dizinin takipçi kitlesi ve reytinglerde nasıl bir etki oluşturacağı merak ediliyor.

ÇİRKİN 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın birlikte rol aldığı Çirkin dizisi ilk bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluşacak. Kadir ve Meryem aşkının anlatacağı Çirkin dizisi 1.bölümü 29 Mart 2026 saat 20:00’da Star kanalında ekranlara gelecek.

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU

Kadir’in, “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem’e yaptığı beklenmedik evlenme teklifi, büyük bir krizin fitilini ateşlerken; Karataş ailesinde Ökkeş Karataş’ın yeniden evlenme kararı dengeleri altüst eder. Aşk, aile ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği Çirkin, duygusu yüksek hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Çağlar Ertuğrul - Kadir

Derya Pınar Ak - Meryem Tunalı

Çetin Tekindor - Ökkeş

Nur Sürer - Cennet

Gözde Kansu - Hande

Olgun Toker - Ferhat

Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak - Lale

Baran Bölükbaşı

Sema Gültekin - Nehir

Zeynep Eylül Ersöz

Berkay Şahinoğlu - İsmail

Cahit Gök

Özlem Kaya

Eren Demirbaş

Buse Badurlar

Yusuf Nebioğlu

Ferhat Akgün

Öykü Su Sakarya

Efe Poylu

Emre Akarsu

Müfit Aytekin

Mina Şirin Korkmaz

Kadir Bertan