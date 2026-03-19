 Ezgi Sezer

Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul’un partneriyle arasındaki yaş farkı gündem oldu! Tartışmalar yeniden alevlendi

Çirkin dizisinde Derya Pınar Ak'la partner olan Çağlar Ertuğrul dizi projelerindeki yaş farkı tartışmasını yorumladı. Ertuğrul’un açıklamaları sosyal medyada da dikkat çekti. 16 yaş fark olması bazıları tarafından eleştirildi.

Çirkin dizisinde Derya Pınar Ak ile ekran partneri olan , dizi projelerindeki yaş farkı tartışmalarına açıklık getirdi. Ertuğrul’un sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Ekran partnerleri arasındaki 16 yaş fark, bazı izleyiciler tarafından eleştirilirken, Ertuğrul açıklamasında profesyonellik ve reşit olma kriteri üzerinden değerlendirme yaptı. Söyledikleri, tartışmayı tamamen sona erdirmese de birçok kişi tarafından yapıcı bir yaklaşım olarak yorumlandı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL’UN PARTNERİYLE ARASINDAKİ YAŞ FARKI GÜNDEMDE

Çağlar Ertuğrul, Çirkin dizisinde partneri Derya Pınar Ak ile aralarındaki 16 yaş farkı hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyada tartışma yaratan Ertuğrul, profesyonellik ve reşit olma kriterine dikkat çekti. Söyledikleri, tartışmayı tamamen sona erdirmese de birçok kişi tarafından yapıcı bulundu.

‘BİREYLER REŞİTSE VE PROJEYE PROFESYONEL YAKLAŞABİLİYORSA’

Çağlar Ertuğrul, tartışmalara sessiz kalmayarak, “Bireyler reşitse ve projeye profesyonel yaklaşabiliyorsa yaş farkı sorun olmamalı” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sözler, hem bazı takipçileri tarafından olumlu karşılandı hem de tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sektörde yaş farkı meselesi yıllardır gündemde olsa da Ertuğrul’un yaklaşımı, profesyonellik ve bireysel seçimler üzerine odaklanıyor. Görünüşe göre Çirkin dizisi, sadece hikayesiyle değil, oyuncu kadrosu ve tartışılan detaylarıyla da konuşulacak gibi görünüyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. 1991 yılında İstanbul’da doğan Ertuğrul, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu ve oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki başarılı performanslarıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazanan Ertuğrul, özellikle duygusal ve romantik rollerle tanınıyor.

Çağlar Ertuğrul’un televizyon dizileri:

Kayıp Şehir

Kırgın Çiçekler

Lise Devriyesi

Gülperi

Afili Aşk

Çirkin

