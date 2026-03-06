Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı izleyenleri mest etti! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Çirkin dizisinde geri sayım başladı!

Başrolünde Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın olduğu 'Çirkin' dizisinin merakla beklenen ilk tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı. Tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşer düşmez tıklanma rekorları kıran o video, kısa zamanda geniş bir kitleye ulaştı. Star TV'nin merakla beklenen yeni projelerinden olan Çirkin dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başında tutsak edeceğe benziyor. Peki Çirkin dizisi ne zaman izleyicisiyle buluşacak? Çirkin dizisi ilk tanıtım fragmanında neler oluyor? Çirkin dizisi yaygın günü ve saati belli oldu mu? Çirkin dizisine dair merak edilen detaylar:

ÇİRKİN DİZİSİNİN İLK TANITIM FRAGMANI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Erkin Koray'ın seslendirdiği 'Senden Başka' şarkısının imzasını taşıyan Çirkin dizisinin tanıtım fragmanı, sosyal medyaya düşer düşmez izleyenleri mest etti.

İzleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan Çirkin dizisinde Kadir karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul ile Meryem'in rolünü üstlenen Derya Pınar Ak'ın aşk yüklü sahneleri izleyenler arasında ilgi gördü.

ÇİRKİN DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR OYNAYACAK?

Yapımcısı Fırat Parlak ile Koray Şahin olan ve yönetmen koltuğunda ise Merve Çolak ile Burcu Alptekin'in oturduğu Çirkin dizisi, birbirinden kıymetli oyuncu kadrosundaki isimleriyle dikkat çekiyor.

Başrolünde Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul'un buluştuğu dizinin oyuncu ekibinde; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş,

Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi önemli isimler yer alıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU MU? ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'de yayınlanması beklenen Çirkin dizisi, çarpıcı karakterleri ve sürükleyici senaryosuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosu daha yeni yeni netlik kazanmaya başlayan Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı birkaç saat öncesinde ekranlara düştü.

Tanıtım fragmanı yayınlanmasına rağmen yayın günü ve saati henüz belli olmayan Çirkin dizisini izleyebilmek için izleyiciler şimdiden gün saymaya başladı bile.