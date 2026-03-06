Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı izleyenleri mest etti! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Çirkin dizisinde geri sayım başladı!

Kadir ile Meryem'in imkansız aşkını ele alacak olan Çirkin dizisi dram yüklü güçlü hikayesiyle izleyenlere ekran başında duygu dolu anlar yaşatacak. Tanıtım fragmanı ilk kez yayınlanan Çirkin dizisinin tanıtım fragmanı seyriciler arasında merak uyandırdı. Peki Çirkin dizisinin yayın tarihi belli oldu mu, Çirkin dizisi ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 00:25

Başrolünde ile Derya Pınar Ak'ın olduğu 'Çirkin' dizisinin merakla beklenen ilk tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı. Tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşer düşmez tıklanma rekorları kıran o video, kısa zamanda geniş bir kitleye ulaştı. 'nin merakla beklenen yeni projelerinden olan Çirkin dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başında tutsak edeceğe benziyor. Peki Çirkin dizisi ne zaman izleyicisiyle buluşacak? Çirkin dizisi ilk tanıtım fragmanında neler oluyor? Çirkin dizisi yaygın günü ve saati belli oldu mu? Çirkin dizisine dair merak edilen detaylar:

ÇİRKİN DİZİSİNİN İLK TANITIM FRAGMANI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Erkin Koray'ın seslendirdiği 'Senden Başka' şarkısının imzasını taşıyan Çirkin dizisinin tanıtım fragmanı, sosyal medyaya düşer düşmez izleyenleri mest etti.

Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı izleyenleri mest etti! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Çirkin dizisinde geri sayım başladı!

İzleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan Çirkin dizisinde Kadir karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul ile Meryem'in rolünü üstlenen Derya Pınar Ak'ın aşk yüklü sahneleri izleyenler arasında ilgi gördü.

Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı izleyenleri mest etti! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Çirkin dizisinde geri sayım başladı!

ÇİRKİN DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR OYNAYACAK?

Yapımcısı Fırat Parlak ile Koray Şahin olan ve yönetmen koltuğunda ise Merve Çolak ile Burcu Alptekin'in oturduğu Çirkin dizisi, birbirinden kıymetli oyuncu kadrosundaki isimleriyle dikkat çekiyor.

Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı izleyenleri mest etti! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Çirkin dizisinde geri sayım başladı!

Başrolünde Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul'un buluştuğu dizinin oyuncu ekibinde; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş,

Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı izleyenleri mest etti! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Çirkin dizisinde geri sayım başladı!

Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi önemli isimler yer alıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU MU? ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'de yayınlanması beklenen Çirkin dizisi, çarpıcı karakterleri ve sürükleyici senaryosuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı izleyenleri mest etti! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Çirkin dizisinde geri sayım başladı!

Oyuncu kadrosu daha yeni yeni netlik kazanmaya başlayan Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı birkaç saat öncesinde ekranlara düştü.

Tanıtım fragmanı yayınlanmasına rağmen yayın günü ve saati henüz belli olmayan Çirkin dizisini izleyebilmek için izleyiciler şimdiden gün saymaya başladı bile.

Çirkin dizisinin ilk tanıtım fragmanı izleyenleri mest etti! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Çirkin dizisinde geri sayım başladı!
ETİKETLER
#star tv
#Çağlar Ertuğrul
#fragman
#Derya Pınar Ak
#Çirkin Dizisi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.