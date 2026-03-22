Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Daha 17 dizi konusu nedir? Daha 17 oyuncuları kimlerdir?

Kanal D’nin yeni bombası Daha 17 için geri sayıma geçildi. Pastel Film imzasını taşıyan Daha 17 hikayesi ve oyuncu kadrosuyla mercek altına alındı. Peki Kanal D ekranlarının yeni dizisi Daha 17 konusu nedir, oyuncuları kimler? Daha 17 ne zaman başlıyor? İşte sosyal medyada geniş yankı uyandıran Daha 17 dizisine dair merak edilen soruların cevapları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Daha 17 dizi konusu nedir? Daha 17 oyuncuları kimlerdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 22:06

ekranları, gençlik enerjisini ve heyecan dolu serüveni aynı hikayede buluşturan Daha 17 dizisi ile yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Pastel Film’in yeni dizisi Daha 17, İstanbul ve Bodrum’da çekilecek ve 17 yaşındaki bir gencin kayıp geçmişini merkezine alacak. Sosyal medyada şimdiden büyük yankı oluşturan Daha 17 dizisi için detaylar da oldukça merak ediliyor. Arama motorlarında özellikle ‘Daha 17 konusu nedir, ne anlatıyor?’, ‘Daha 17 oyuncuları kimler?’ soruları cevap arıyor. İşte kanal D ekranlarında yakında olması beklenen Daha 17 dizisine dair merak edilen tüm detaylar…

DAHA 17 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Daha 17 dizisi hayatının daha baharında ama omuzlarında büyük yükler taşıyan Aras’ın hikayesini anlatıyor. Aras’ın uzun zamandır kaybettiği kardeşini bulma mücadelesi üzerine kurulu hikayede, İstanbul’da yapılan çekimler, Bodrum’a kadar uzanacak.

Aras, bu mücadelesinde sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da büyük değişimler yaşayacak. Sırların ve aşkın ortaya çıkacağı bu yolculuk ise milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Bodrum’a adım atan Aras, hem kardeşinin izini sürecek hem de Akkaya ailesinin dünyasına dahil olacak. Zorlu sınavlardan geçecek olan Aras’ın yolu ise Leyla ile kesişecek.

DAHA 17 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Daha 17 kadrosunda, ekranların sevilen ve tecrübeli isimleri yer alıyor.

Başrolde Aras karakterinde göreceğimiz genç yetenek Çağan Efe Ak yer alıyor. Leyla karakterini ise güzelliğiyle konuşulan Ceren Ayruk oynayacak.

Daha 17 dizisinin Şebnem karakterini oynayan isim ise ödüllü oyuncu Nesrin Cavadzade olacak. Dizinin Serhat’ı başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk olarak karşımıza çıkıyor.

Kadronun dikkat çeken diğer isimleri arasında Deniz rolünde göreceğimiz Helin Elveren bulunuyor. Teoman rolüyle Ata Yaşat’da , Daha 17 dizisinde bulunuyor.

DAHA 17 DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Pastel Film tarafından Kanal D ekranları için hazırlanan Daha 17 dizisinin senaryosu Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz tarafından kaleme alınırken, yönetmenliğini de Emre Kabakuşak yapıyor.

Daha 17 dizisinin henüz tam olarak yayın günü ise netleşmiş değil. 25 Mart’ta yapılacak okuma provasının ardından Daha 17 çekimleri Bodrum’da devam edecek. Haziran 2026 itibarıyla ekranlarda olacağı düşünülen Daha 17 dizisi hem duygusal hem de eğlenceli hikayesiyle, izleyicisini ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teşkilat dizisinin Sultan’ı Goncagül Sunar kimdir? Goncagül Sunar’ın kariyeri ve özel hayatı merak edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Daha17 dizisinin Teoman’ı Ata Yaşat kimdir? Ata Yaşat kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
ETİKETLER
#kanal d
#Dizi Konusu
#Daha 17
#Pastel Film
#Gençlik Dizisi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.