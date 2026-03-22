Daha 17 dizi konusu nedir? Daha 17 oyuncuları kimlerdir?

Kanal D ekranları, gençlik enerjisini ve heyecan dolu serüveni aynı hikayede buluşturan Daha 17 dizisi ile yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Pastel Film’in yeni dizisi Daha 17, İstanbul ve Bodrum’da çekilecek ve 17 yaşındaki bir gencin kayıp geçmişini merkezine alacak. Sosyal medyada şimdiden büyük yankı oluşturan Daha 17 dizisi için detaylar da oldukça merak ediliyor. Arama motorlarında özellikle ‘Daha 17 konusu nedir, ne anlatıyor?’, ‘Daha 17 oyuncuları kimler?’ soruları cevap arıyor. İşte kanal D ekranlarında yakında olması beklenen Daha 17 dizisine dair merak edilen tüm detaylar…

DAHA 17 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Daha 17 dizisi hayatının daha baharında ama omuzlarında büyük yükler taşıyan Aras’ın hikayesini anlatıyor. Aras’ın uzun zamandır kaybettiği kardeşini bulma mücadelesi üzerine kurulu hikayede, İstanbul’da yapılan çekimler, Bodrum’a kadar uzanacak.

Aras, bu mücadelesinde sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da büyük değişimler yaşayacak. Sırların ve aşkın ortaya çıkacağı bu yolculuk ise milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Bodrum’a adım atan Aras, hem kardeşinin izini sürecek hem de Akkaya ailesinin dünyasına dahil olacak. Zorlu sınavlardan geçecek olan Aras’ın yolu ise Leyla ile kesişecek.

DAHA 17 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Daha 17 kadrosunda, ekranların sevilen ve tecrübeli isimleri yer alıyor.

Başrolde Aras karakterinde göreceğimiz genç yetenek Çağan Efe Ak yer alıyor. Leyla karakterini ise güzelliğiyle konuşulan Ceren Ayruk oynayacak.

Daha 17 dizisinin Şebnem karakterini oynayan isim ise ödüllü oyuncu Nesrin Cavadzade olacak. Dizinin Serhat’ı başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk olarak karşımıza çıkıyor.

Kadronun dikkat çeken diğer isimleri arasında Deniz rolünde göreceğimiz Helin Elveren bulunuyor. Teoman rolüyle Ata Yaşat’da , Daha 17 dizisinde bulunuyor.

DAHA 17 DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Pastel Film tarafından Kanal D ekranları için hazırlanan Daha 17 dizisinin senaryosu Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz tarafından kaleme alınırken, yönetmenliğini de Emre Kabakuşak yapıyor.

Daha 17 dizisinin henüz tam olarak yayın günü ise netleşmiş değil. 25 Mart’ta yapılacak okuma provasının ardından Daha 17 çekimleri Bodrum’da devam edecek. Haziran 2026 itibarıyla ekranlarda olacağı düşünülen Daha 17 dizisi hem duygusal hem de eğlenceli hikayesiyle, izleyicisini ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.