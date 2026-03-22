Daha17 dizisinin Teoman’ı Ata Yaşat kimdir? Ata Yaşat kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Başrolünde Nesrin Cavadzade ile Çağdaş Onur Öztürk’ün buluştuğu Daha17 dizisi, deneyimli oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyiciler arasında merakla bekleniyor. Pastel film imzasını taşıyan Kanal D’nin yeni sezon dizisi Daha17’de ana karakter olan Şebnem’in oğlu Teoman olarak ekran karşısına çıkacak olan genç isim Ata Yaşat’ın kim olduğu merak edildi. Televizyon ekranlarının tanınan simalarından olan genç oyuncu Ata Yaşıt kimdir, hangi projelerde yer aldı? İşte Daha17 dizisinin Teoman’ı Ata Yaşıt’a dair merak edilenler…



DAHA17 DİZİSİNDE ŞEBNEM’İN OĞLU TEOMAN’IN HİKAYESİ NE?



Helin Elveren, Nesrin Cavadzade, Ceren Ayruk, Çağan Efe Ak, Çağdaş Onur Öztürk gibi yetenekli isimlerin yer aldığı oyuncu ekibinde rol alacak olan 24 yaşındaki Ata Yaşıt, izleyici karşısına dizinin ana karakteri olan Şebnem’in oğlu rolüyle karşımıza çıkacak.

Nesrin Cavadzade’nin üstlendiği Şebnem karakterinin ikiz çocuklarından biri olan Teoman, Leyla’nın kardeşi rolü ile dizinin önemli karakterlerinden biri olacak.

DAHA17 DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:



-Nesrin Cavadzade (Şebnem)

-Çağdaş Onur Öztürk (Serhat)

-Helin Elveren (Deniz)

-Ceren Ayruk (Leyla)

-Ata Yaşat (Teoman)

-Çağan Efe Ak (Aras)



ATA YAŞIT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?



Genç yaşına rağmen üstün oyunculuk performansıyla kendini ön plana çıkaran Ata Yaşıt, 2002 yılında doğmuştur.

Televizyon ekranlarındaki en büyük çıkışını ise 2020 yılında Kanal D’nin trend dizilerinden olan Sadakatsiz ile yaşayan Yaşıt, buradaki başarılı performansıyla ismini geniş kitlelere duyurmuştur.

Başta Sadakatsiz’deki rolüyle olmak üzere çeşitli reklam projelerinde de kendini tanınır hale getiren Ata Yaşıt, 2014 yılından bu yana Cheetos gibi markaların reklamlarında yer edinmişti.

Şimdilerdeki son projesi ise Haziran ayında yayınlanması beklenen Daha17’deki Teoman karakteridir.



ATA YAŞIT HANGİ REKLAM FİLMLERİNDE OYNADI?



24 yaşındaki ünlü oyuncu Ata Yaşıt, televizyon ekranlarında dönen Cappy Limonata (2023), Sinpaş Altınoran (2014) ve çeşitli Cheetos reklamlarında yer almıştır.