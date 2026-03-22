Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Daha17 dizisinin Teoman’ı Ata Yaşat kimdir? Ata Yaşat kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D'nin yeni yaz sezonu projeleri arasında yer alan 'Daha17' dizisinde Teoman'ı oynayacak olan Ata Yaşat'ın kim olduğu merak ediliyor. Ata Yaşat kimdir, oynadığı diziler neler? Daha17 dizisinin Teoman karakterini üstlenen Ata Yaşat ile ilgili merak edilenler:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Daha17 dizisinin Teoman'ı Ata Yaşat kimdir? Ata Yaşat kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 16:52

Başrolünde Nesrin Cavadzade ile Çağdaş Onur Öztürk’ün buluştuğu Daha17 dizisi, deneyimli kadrosu ve senaryosuyla izleyiciler arasında merakla bekleniyor. Pastel film imzasını taşıyan Kanal D’nin yeni sezon dizisi Daha17’de ana karakter olan Şebnem’in oğlu Teoman olarak ekran karşısına çıkacak olan genç isim Ata Yaşat’ın kim olduğu merak edildi. Televizyon ekranlarının tanınan simalarından olan genç oyuncu Ata Yaşıt kimdir, hangi projelerde yer aldı? İşte Daha17 dizisinin Teoman’ı Ata Yaşıt’a dair merak edilenler…


DAHA17 DİZİSİNDE ŞEBNEM’İN OĞLU TEOMAN’IN HİKAYESİ NE?


Helin Elveren, Nesrin Cavadzade, Ceren Ayruk, Çağan Efe Ak, Çağdaş Onur Öztürk gibi yetenekli isimlerin yer aldığı oyuncu ekibinde rol alacak olan 24 yaşındaki Ata Yaşıt, izleyici karşısına dizinin ana karakteri olan Şebnem’in oğlu rolüyle karşımıza çıkacak.

Nesrin Cavadzade’nin üstlendiği Şebnem karakterinin ikiz çocuklarından biri olan Teoman, Leyla’nın kardeşi rolü ile dizinin önemli karakterlerinden biri olacak.

DAHA17 DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:


-Nesrin Cavadzade (Şebnem)
-Çağdaş Onur Öztürk (Serhat)
-Helin Elveren (Deniz)
-Ceren Ayruk (Leyla)
-Ata Yaşat (Teoman)
-Çağan Efe Ak (Aras)


ATA YAŞIT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?


Genç yaşına rağmen üstün oyunculuk performansıyla kendini ön plana çıkaran Ata Yaşıt, 2002 yılında doğmuştur.

Televizyon ekranlarındaki en büyük çıkışını ise 2020 yılında Kanal D’nin trend dizilerinden olan Sadakatsiz ile yaşayan Yaşıt, buradaki başarılı performansıyla ismini geniş kitlelere duyurmuştur.

Başta Sadakatsiz’deki rolüyle olmak üzere çeşitli reklam projelerinde de kendini tanınır hale getiren Ata Yaşıt, 2014 yılından bu yana Cheetos gibi markaların reklamlarında yer edinmişti.

Şimdilerdeki son projesi ise Haziran ayında yayınlanması beklenen Daha17’deki Teoman karakteridir.


ATA YAŞIT HANGİ REKLAM FİLMLERİNDE OYNADI?


24 yaşındaki ünlü oyuncu Ata Yaşıt, televizyon ekranlarında dönen Cappy Limonata (2023), Sinpaş Altınoran (2014) ve çeşitli Cheetos reklamlarında yer almıştır.

ETİKETLER
#oyuncu
#dizi
#Teoman
#Daha17
#Ata Yaşat
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.