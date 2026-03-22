Teşkilat dizisinin Sultan’ı Goncagül Sunar kimdir? Goncagül Sunar’ın kariyeri ve özel hayatı merak edildi

‘Asmalı Konak’, ‘Çemberimde Gül Oya’, Kaderimin Yazıldığı Gün’, ‘Bir Litre Gözyaşı’ gibi yapımlarda rol alan Goncagül Sunar, TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat ile beraber ekranlara geri dönüyor. Pazar akşamlarının iddialı dizisi Teşkilat’ta Sultan rolü ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanan 55 yaşındaki Goncagül Sunar’ın projeleri, memleketi ve özel hayatına yönelik bilgileri mercek altına alınmaya başlandı. Peki Teşkilat dizisinin Sultan’ı kimdir, kaç yaşında?



TEŞKİLAT DİZİSİNİN SULTAN’ININ HİKAYESİ NE?



TİMSBİ Productions imzasını taşıyan Teşkilat’ın iddialı oyuncu kadrosuna ‘Sultan’ karakteriyle dahil olan Goncagül Sunar, bomba bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrolünde Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk gibi deneyimli isimlerin bulunduğu Teşkilat dizisi, oyuncu kadrosuna eklediği son isim olan Gonca Gül Sunarla birlikte dizinin seyrini değiştirecek önemli çalışmalara imza attı.



175. bölümde hikayeye dahil olması beklenen “Sultan” karakteri, İranlı ordu yöneten bir devlet temsilcisi olarak diziye yeni bir soluk katacak.



GONCAGÜL SUNAR KISACA KİMDİR? GONCAGÜL SUNAR’IN BİYOGRAFİSİ



Teşkilat dizisinin yeni transfer oyuncusu Goncagül Sunar, 17 Eylül 1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Opera Bölümünü başarılı bir şekilde bitirip mezun olan Goncagül Sunar, yer aldığı sahne çalışmalarının yanı sıra ekranlarda başarılı oyunculuk performansı da sergilemiştir.

Televizyon ekranlarındaki ilk tecrübesini 1992 yılında ‘Mahallenin Muhtarları’ dizisinde Goncagül rolüyle yaşayan ünlü oyuncu, birden fazla sayıda film ve dizide rol aldı.



GONCAGÜL SUNAR’IN ROL ALDIĞI BAZI PROJELER:



Yıldızlar Bana Uzak (Sırma, TV Dizisi 2023)

Ölü Mevsim (Şükran, Sinema Filmi 2021)

Vermem Seni Ellere (Mehmet'in annesi Emine, TV Dizisi 2023)

Aktris (TV Dizisi 2023)

Merkez (Demet Anne, Sinema Filmi 2022)

Mükemmel Eşleşme (Meral, TV Dizisi 2022)

Üç Kuruş (Aysel, TV Dizisi 2021-2022)

Dalgalar ve İzler (Sinema Filmi 2021)

Ağlak Arif (TV Filmi 2019)

Benim Tatlı Yalanım (Pervin, TV Dizisi 2019)

Lady Winsley (Fatma, Sinema Filmi 2019)

Bir Litre Gözyaşı (Suna, TV Dizisi 2018)

Müslüm (Sinema Filmi, 2018)

Lady Winsley (Fatma, Sinema Filmi, 2018)

Gülizar (Nazan, TV Dizisi, 2018)

Payitaht Abdülhamid (TV Dizisi 2017-2021)

Çember: Evimdeki Yabancılar (Nursel, TV Filmi, 2017)

Her Şey Mümkün (Arzu, Sinema Filmi, 2017)

Hayat Şarkısı (TV Dizisi, Konuk Oyuncu, 2016)

Uzaklarda Arama (Şeyma, Sinema Filmi, 2015)

Kaderimin Yazıldığı Gün (TV Dizisi, 2 Sezon, Şükran Yörükhan, 2014-2015)

Cinayet (Meryem Barova, TV Dizisi, 2014)

Salih Kuşu (Vesile, TV Dizisi, 2013)

İbret-i Ailem (Yalçın’ın Annesi, TV Dizisi, 2012)

Mutlu Aile Defteri (Ayça, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 2. ve 3. Sezon (Nazan, 2012-2013)

Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi, 4. Sezon, Cevher Hatun), 2013)

Leyla ile Mecnun (TV Dizisi, 2. ve 3. Sezon, Sabiha-Alevsu, 2012)

Babam Sağolsun (Sevda, TV Dizisi, 2011)

Yol Arkadaşım (TV Dizisi, 2 Sezon, Rukiye Elmastaş, 2008-2009)

Issız Adam (Müşteri Kadın, Sinema Filmi, 2008)

Gökten Üç Elma Düştü (Yıldız, Sinema Filmi, 2008)

Çemberin Dışında (TV Dizisi, 2007)

Tatlı İntikam (Arife, TV Dizisi, 2007)Güzel Günler (Şükriye, TV Dizisi, 2007)

Ona Melek Deme (Nejla)

Kısa Film, 2006, Fırtına (İklima, TV Dizisi, 2006)

Ahh İstanbul (Yağmur, TV Dizisi, 2006)

Şimdi Mahkum (Mine, Sinema Filmi, 2005)

Güz Yangını (Zülal, TV Dizisi, 2005)

Döngel Karhanesi (Gülsüm, Sinema Filmi, 2005)

Çemberimde Gül Oya (Canan Cansev, TV Dizisi, 2004)

Asmalı Konak (Hayriye Soylu, TV Dizisi, 2002)

Filler ve Çimen (Hostes, Sinema Filmi, 2000)

Abuzer Kadayıf (Manken, Sinema Filmi, 2000)

Günaydın İstanbul Kardeş (TV Dizisi, 1999)

Küçük Bey (TV Filmi, 1994)

Mahallenin Muhtarları (Goncagül, TV Dizisi, 1992/2002)