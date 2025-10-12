Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Türkiye -Gürcistan maçı öncesi flaş karar! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF), Türkiye - Gürcistan maçı öncesi aday kadrosuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İrfan Can Kahveci'nin aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye -Gürcistan maçı öncesi flaş karar! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 14:41

Türkiye Futbol Federasyonu (), resmi internet sitesinden için alınan bir karar yayımlandı. Açıklamada aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildiği belirtildi.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan nedeniyle Gürcistan - Türkiye maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye -Gürcistan maçı öncesi flaş karar! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

TEDAVİSİNE BAŞLANILACAK

İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, "Milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 büyüklerin zararı da büyük: Rakamlar belli oldu!
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörü resmen duyurdu
Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam: Yeni maaşları belli oldu
ETİKETLER
#sakatlık
#tff
#irfan can kahveci
#milli takım
#Aday Kadro
#Bulgaria
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.