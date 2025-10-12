Türkiye -Gürcistan maçı öncesi flaş karar! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Kategoriler
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden İrfan Can Kahveci için alınan bir karar yayımlandı. Açıklamada aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildiği belirtildi.
İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle Gürcistan - Türkiye maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.
İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, "Milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu" ifadelerine yer verildi.