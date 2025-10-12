Türkiye -Gürcistan maçı öncesi flaş karar! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden İrfan Can Kahveci için alınan bir karar yayımlandı. Açıklamada aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildiği belirtildi.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle Gürcistan - Türkiye maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

TEDAVİSİNE BAŞLANILACAK

İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, "Milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu" ifadelerine yer verildi.