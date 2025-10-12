Menü Kapat
14°
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam: Yeni maaşları belli oldu

Galatasaray'da sezon başı transferi de gündeme gelen Barış Alper Yılmaz'ın ücreti bonuslarla birlikte 200 milyona yükseltildi. Teknik direktör Okan Buruk’un 120 milyon TL’lik yıllık ücreti de 200 milyon TL seviyesine artırıldı.

Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam: Yeni maaşları belli oldu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 09:41

Sözleşmesi 2027’ye kadar uzatılan teknik direktörü ’un 120 milyon TL’lik yıllık ücreti 200 milyon TL’ye çıkarıldı. 'ın da ücreti bonuslarla birlikte 200 milyona yükseltildi.

Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam: Yeni maaşları belli oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hem teknik direktör Okan Buruk hem de Barış Alper Yılmaz ile imzaları attı. Alanyaspor ve Frankfurt maçları sonrasında çok eleştirilen Okan Buruk’a olan güvenini ortaya koyan Özbek, Okan Buruk’un sözleşmesi 1+1 yıl yani 2027 Mayıs’a kadar uzattı.

Tecrübeli teknik adamın yıllık ücreti de 120 milyon TL’den 4 milyon avro bandında yani 200 milyon TL’ye çıkarıldı. Bir diğer imza ise uzun süredir durumu tartışılan Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam: Yeni maaşları belli oldu

SEZON BAŞINDA TEKLİF ALMIŞTI

Başkan sezon başında 50 milyon avroluk teklif alan Barış’a da imzayı attırıp ‘huzuru’ sağladı! 2028’e kadar olan mukavele süresi değişmeyen yıldız oyuncunun yıllık ücretinde ciddi iyileştirmeye gidildi.

MAAŞINA BÜYÜK ZAM

Haziran 2024’te o günkü kura göre 3 milyon avroya tekabül eden 100 milyon TL’lik yıllık ücret şimdi 150 milyon TL’ye çıkarıldı. Kontrattaki maddeler maç sayılarına göre oluşturulurken Barış Alper Yılmaz başarı bonuslarını da gerçekleştirirse bu sezon 200 milyon TL yani 4 milyon avro alacak.

