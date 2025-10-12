Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam: Yeni maaşları belli oldu

Sözleşmesi 2027’ye kadar uzatılan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un 120 milyon TL’lik yıllık ücreti 200 milyon TL’ye çıkarıldı. Barış Alper Yılmaz'ın da ücreti bonuslarla birlikte 200 milyona yükseltildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hem teknik direktör Okan Buruk hem de Barış Alper Yılmaz ile imzaları attı. Alanyaspor ve Frankfurt maçları sonrasında çok eleştirilen Okan Buruk’a olan güvenini ortaya koyan Özbek, Okan Buruk’un sözleşmesi 1+1 yıl yani 2027 Mayıs’a kadar uzattı.

Tecrübeli teknik adamın yıllık ücreti de 120 milyon TL’den 4 milyon avro bandında yani 200 milyon TL’ye çıkarıldı. Bir diğer imza ise uzun süredir durumu tartışılan Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

SEZON BAŞINDA TEKLİF ALMIŞTI

Başkan sezon başında 50 milyon avroluk teklif alan Barış’a da imzayı attırıp ‘huzuru’ sağladı! 2028’e kadar olan mukavele süresi değişmeyen yıldız oyuncunun yıllık ücretinde ciddi iyileştirmeye gidildi.

MAAŞINA BÜYÜK ZAM

Haziran 2024’te o günkü kura göre 3 milyon avroya tekabül eden 100 milyon TL’lik yıllık ücret şimdi 150 milyon TL’ye çıkarıldı. Kontrattaki maddeler maç sayılarına göre oluşturulurken Barış Alper Yılmaz başarı bonuslarını da gerçekleştirirse bu sezon 200 milyon TL yani 4 milyon avro alacak.