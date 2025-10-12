Süper Lig ekibi yeni teknik direktörü resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Markus Gisdol ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, takımın başına Radomir Djalovic’i getirdi. Kayserispor, Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNE 2024'TE BAŞLADI

Futbolculuk döneminde 2006-07 sezonunda Kayseri Erciyesspor forması da giyen Djalovic’in teknik direktörlük kariyeri 2024 yılında başladı.

2022-2024 yılları arasında Rijeka’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Radomir Djalovic, 2024-25 sezonunda aynı takımda teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

2 MAÇLIK MARIBOR SERÜVENİ

Radomir Djalovic kariyerinin ikinci teknik direktörlük tecrübesini ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da yaşamıştı. 42 yaşındaki teknik adam, Sloven ekibiyle sadece 2 maça çıktıktan sonra takımdan ayrılmıştı.