14°
İndirimi duyanlar akın etti! Şehir dışından gelen bile var

İndirimli ürün satın almak uğruna saatlerce kuyrukta bekleyenlerin son durağı bu kez İstanbul Kartal oldu. açılışı yapılan bir mağazanın indirim kampanyası izdihama neden oldu. Bin liralık ürünlerin 100 liraya düşmesiyle vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece yarısından itibaren mağaza önünde bekleyerek metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşların şehir dışından geldiği öğrenildi.

'da yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. kapsamında bin liralık ürünlerin 100 liraya satılması mağaza önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, indirimli ürünleri kaçırmamak için gece saatlerinden itibaren sıraya girdi. Sabahın erken saatlerine kadar devam eden yoğunluk zaman zaman izdihama dönüştü. Kampanya kapsamında matkap, , kulaklık ve el feneri gibi ürünler büyük indirimle satışa sunuldu.

İndirimi duyanlar akın etti! Şehir dışından gelen bile var

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA GELDİLER

Mağazadan alışveriş yapmak için sıra bekleyen Bediha Gökşen isimli bir vatandaş, "İndirimden faydalanmak için geldim. Saat, matkap, kulaklık başta olmak üzere her şeye ihtiyacım var. Üç saattir bekliyorum. Oğluma da lazım, bana da lazım. Üşüdüm ama ne yapacaksın? Zahmete katlanacaksın ki bir şeylere sahip olasın" dedi.

İndirimi duyanlar akın etti! Şehir dışından gelen bile var

Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen Turgay Küçük Fidan, "Saat 4'te buradaydık. Kampanyalı ürünlerden aldık, memnunuz. Böyle kampanyaların devamını istiyoruz" şeklinde konuştu. Sabah saatlerinden beri sırada beklediğini söyleyen Hasan Ayyıldız, "Mağazanın açılışı için geldim ama çok yoğun. İçeri giremiyoruz. Sağlık olsun, başka günlerde gelmek umuduyla diyoruz" dedi.

İndirimi duyanlar akın etti! Şehir dışından gelen bile var

"TÜM TÜRKİYE'DEN GELENLER OLDU"

Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten mağaza yetkililerinden Ahmet Ataibiş, "Matkaplarda kampanya yaptık. Saatlerde, kulaklıklarda, el fenerlerinde. Çoğu ürünlerimizi 100 liraya indirdik. 1000 liraya alınan ürün 100 liraya oldu. Bu da eski müşterilerimizin ve yeni gelenlerin ilgisini artırdı. Tüm Türkiye'den gelenler oldu, izdiham yaşandı. Hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Duyanlar akın etti! İndirim kampanyası izdihama yol açtı
ABD'de iPhone 17 izdihamı! Saatlerce sırada beklediler
Başkentte indirim izdihama neden oldu
Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınırda izdiham oluşturdu
