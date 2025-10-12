Tesla Model Y Standard'da cam tavan yok: Sebebi belli oldu

Tesla'nın yeni Model Y 'Standard' konfigürasyonunda yaptığı en büyük değişikliklerden biri, markanın ikonikleşmiş özelliklerinden olan cam tavanın olmamasıydı.

Model Y'nin 'Premium' ve Performance donanımlarında, araçtaki herkesin gökyüzünü rahatça izlemesini sağlayan boydan boya cam tavan yer alıyordu. Ancak şirket, yeni 'Standard' versiyonda cam tavanı içeriden görünmeyecek şekilde kapattı. Peki bu kararın sebebi neydi?

DIŞARIDAN CAM, İÇERİDEN KAPALI

Yeni araçta tavan, içeriden görünmemesine rağmen hâlâ cam malzemeden üretildi. Sadece dışarıdan bakıldığında cam olduğu anlaşılıyor. Hatta iç astarı sökülse bile camın opak yapısı nedeniyle dışarısı görülemiyor.

Tesla Güç Aktarma Organları Başkan Yardımcısı Lars Moravy, Premium ve Standard modellerdeki camların farkını açıkladı. Moravy, Premium Model Y camının, aracı konforlu kılmak ve güneş ısısını yansıtmak amacıyla gümüş IR yansıtıcı kaplamalarla lamine edildiğini belirtti.

Standard modeldeki camın ise bu özelliklere sahip olmadığını ekleyen Moravy, ayrıca "birçok kişinin kapalı bir tavan istediğini, aynı zamanda yol gürültüsünü de azaltmaya çalıştıklarını" dile getirdi.

İÇERİDEN GÖRÜNMEYECEKSE NEDEN CAM KULLANILDI?

Tesla'nın cam tavanı kapalı tutmasına rağmen hâlâ cam kullanmaya devam etmesi bir verimlilik kararı olarak öne çıktı. Moravy, yeni Standard modellerde camın kullanılmaya devam edilmesinin nedenini "maliyet, tedarik zinciri ve üretim verimliliği" olarak açıkladı. Metal tavan kullanılsaydı araç daha pahalıya gelebilirdi.