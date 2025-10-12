Menü Kapat
14°
 Ömer Faruk Dogan

Tesla Model Y Standard'da cam tavan yok: Sebebi belli oldu

Tesla, yeni Model Y Standard modelinde içeriden görünmeyen ancak dışarıdan cam olan bir tavan kullandı. Premium modelde ise cam içeriden de görünüyor. Peki bu özellik yeni araçta neden yok? Sebebini Tesla Başkan Yardımcısı Lars Moravy açıkladı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 14:30

'nın yeni Model Y 'Standard' konfigürasyonunda yaptığı en büyük değişikliklerden biri, markanın ikonikleşmiş özelliklerinden olan cam tavanın olmamasıydı.

'nin '' ve Performance donanımlarında, araçtaki herkesin gökyüzünü rahatça izlemesini sağlayan boydan boya cam tavan yer alıyordu. Ancak şirket, yeni 'Standard' versiyonda cam tavanı içeriden görünmeyecek şekilde kapattı. Peki bu kararın sebebi neydi?

Tesla Model Y Standard'da cam tavan yok: Sebebi belli oldu

DIŞARIDAN CAM, İÇERİDEN KAPALI

Yeni araçta tavan, içeriden görünmemesine rağmen hâlâ cam malzemeden üretildi. Sadece dışarıdan bakıldığında cam olduğu anlaşılıyor. Hatta iç astarı sökülse bile camın opak yapısı nedeniyle dışarısı görülemiyor.

Tesla Güç Aktarma Organları Başkan Yardımcısı Lars Moravy, Premium ve Standard modellerdeki camların farkını açıkladı. Moravy, Premium Model Y camının, aracı konforlu kılmak ve güneş ısısını yansıtmak amacıyla gümüş IR yansıtıcı kaplamalarla lamine edildiğini belirtti.

Standard modeldeki camın ise bu özelliklere sahip olmadığını ekleyen Moravy, ayrıca "birçok kişinin kapalı bir tavan istediğini, aynı zamanda yol gürültüsünü de azaltmaya çalıştıklarını" dile getirdi.

Tesla Model Y Standard'da cam tavan yok: Sebebi belli oldu

İÇERİDEN GÖRÜNMEYECEKSE NEDEN CAM KULLANILDI?

Tesla'nın cam tavanı kapalı tutmasına rağmen hâlâ cam kullanmaya devam etmesi bir verimlilik kararı olarak öne çıktı. Moravy, yeni Standard modellerde camın kullanılmaya devam edilmesinin nedenini ", tedarik zinciri ve üretim verimliliği" olarak açıkladı. Metal tavan kullanılsaydı araç daha pahalıya gelebilirdi.

