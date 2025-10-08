Tesla hisseleri sert düştü: Ucuz modeller beklentiyi karşılamadı

Elektrikli araç devi Tesla, uygun fiyatlı Model 3 ve Model Y versiyonlarını piyasaya sürdü ama görünüşe göre yatırımcılar bu hamleden pek memnun kalmadı. Şirket hisseleri açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 4 geriledi.

BEKLENTİLER BÜYÜK, FARK KÜÇÜK KALDI

Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla, ABD pazarında satışa sunduğu “standart” versiyonlarda maliyeti düşürmek için bazı konfor özelliklerinden feragat etti. Yeni modellerde vegan deri koltuklar ve elektrikli ayarlanabilir direksiyon gibi detaylar yer almıyor.

Model 3’ün fiyatı 36 bin 990 dolar, Model Y’nin fiyatı ise 39 bin 990 dolar olarak belirlendi. Ancak bu rakamlar, mevcut modellere kıyasla sadece 5 bin dolar daha düşük. İşte bu fark yatırımcıların “beklenen devrim” umudunu söndürmüş gibi görünüyor.

ANALİSTLER: GÜVEN SARSILDI

Uzmanlara göre Tesla’nın fiyat indirimi, markanın “halkın arabası” hedefini yansıtsa da, indirim oranı beklentilerin oldukça altında kaldı. Bazı analistler, özelliklerdeki kısıtlamaların da yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini söylüyor.