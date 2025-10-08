Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Ekonomi
Editor
 Murat Makas

Tesla hisseleri sert düştü: Ucuz modeller beklentiyi karşılamadı

Elon Musk’ın “uygun fiyatlı” hamlesi yatırımcıları ikna edemedi. Tesla hisseleri yüzde 4’e yakın değer kaybetti.

08.10.2025
Elektrikli araç devi , uygun fiyatlı ve versiyonlarını piyasaya sürdü ama görünüşe göre yatırımcılar bu hamleden pek memnun kalmadı. Şirket hisseleri açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 4 geriledi.

BEKLENTİLER BÜYÜK, FARK KÜÇÜK KALDI

Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla, ABD pazarında satışa sunduğu “standart” versiyonlarda maliyeti düşürmek için bazı konfor özelliklerinden feragat etti. Yeni modellerde vegan deri koltuklar ve elektrikli ayarlanabilir direksiyon gibi detaylar yer almıyor.

Tesla hisseleri sert düştü: Ucuz modeller beklentiyi karşılamadı

Model 3’ün fiyatı 36 bin 990 dolar, Model Y’nin fiyatı ise 39 bin 990 dolar olarak belirlendi. Ancak bu rakamlar, mevcut modellere kıyasla sadece 5 bin dolar daha düşük. İşte bu fark yatırımcıların “beklenen devrim” umudunu söndürmüş gibi görünüyor.

Tesla hisseleri sert düştü: Ucuz modeller beklentiyi karşılamadı

ANALİSTLER: GÜVEN SARSILDI

Uzmanlara göre Tesla’nın , markanın “halkın arabası” hedefini yansıtsa da, indirim oranı beklentilerin oldukça altında kaldı. Bazı analistler, özelliklerdeki kısıtlamaların da yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini söylüyor.

#tesla
#elektrikli araç
#hisse senedi
#model 3
#model y
#fiyat indirimi
#Ekonomi
