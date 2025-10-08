Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Tesla kompakt elektrikli otomobil modelleri Model 3 ve Model Y için yeni bir "Standard" baz versiyon duyurdu. Bunlar aynı zamanda uzun zamandır beklenen "uygun fiyatlı Tesla aracı" olma özelliğine de sahipler.

Car and Driver'ın haberine göre, yeni modeller Tesla'nın donanım isimlendirme düzeninde de küçük bir değişiklik getiriyor. Artık giriş seviyesi konumunu Standard modeller alırken, eskiden Long Range olarak bilinenler "Premium" adını aldı. Performance ise zirvedeki yerini koruyor.

Peki yeni Model Y / 3 Standart ile gelen veya giden özellikler neler?

MODEL Y STANDARD

Tesla, fiyatı aşağıya çekmek için bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmış olsa da, Model 3'te değişiklikler daha sınırlıyken, Model Y belirgin şekilde yenilenmiş.

Farlar ve arka lambalar arasındaki boşluğu kaplayan ışık çubukları kaldırılmış ve daha ince farlar var. Standart jantlar artık 18 inç, isteğe bağlı olarak 19 inç alınabiliyor. Küçük jantlar daha fazla lastik yanak payı anlamına geliyor, bu da sürüş konforunu artırıyor.

Gövde renk seçenekleri beyaz, siyah ve gri ile sınırlı. Ücretsiz sunulan tek renk gri.

İç mekanda daha fazla sadeleşme söz konusu. Koltuklar artık tamamen vegan deri yerine yarısı kumaş kaplama ile geliyor. Cybertruck'tan esinlenen geniş bir açık bölmeye sahip orta konsol bulunuyor. Direksiyon manuel ayarlanıyor ve sinyal kolu korunmuş.

Ön koltuklarda havalandırma kaldırılmış, arka koltuklarda ise ısıtma yok. Arka yolcular için 8 inçlik ekran da çıkarılmış, sadece manuel havalandırma delikleri kalmış. Ön tarafta ise 15,4 inçlik ana ekran hâlâ var ve hem gösterge paneli hem de multimedya işlevini sürdürüyor.

Tesla Model Y Standard'ın performansına gelecek olursak: güç ünitesi biraz daha zayıf, batarya kapasitesi ise yaklaşık yüzde 10 küçültülmüş. Araç arka aksa yerleştirilmiş tek motorla 300 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 6,8 saniye olarak açıklanıyor (Premium RWD'de 5,4 saniye). Batarya, paralel hücre sayısının azaltılmasıyla 69,5 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip.

Yine de menzil değerleri fena değil: 18 inç jantlarda yaklaşık 517 km, 19 inç jantlarda yaklaşık 488 km. Supercharger şarj gücü ise 225 kW ile sınırlı (diğer Model Y'lerde 250 kW).

MODEL 3 STANDARD

Tesla Model 3 Standard dış tasarımda daha az değişikliğe uğramış. Otomobilin Premium versiyonla arasındaki en belirgin fark, ön tarafa eklenen yeni bir kamera. Ancak bu kamera ileride diğer Model 3'lerde de olacak. Standart jant yine 18 inç, isteğe bağlı 19 inç mevcut. Renk seçenekleri Model Y ile aynı: ücretsiz gri, ek ücretli beyaz ve siyah.

İç mekandaki sadeleşme Model Y'ye benzer. Ancak biraz daha hafif. Kumaş kaplı koltuklar, arka ekranın kaldırılması, manuel direksiyon ve geri dönen sinyal kolu burada da mevcut. Ancak Model 3, cam tavanı içeriden görmeye devam ediyor.

Batarya tarafında da aynı küçültme uygulanmış: 69,5 kWh kullanılabilir kapasite bulunuyor ve menzil değerleri Model Y ile birebir aynı. Yani 18 inç jantlarda 517 km, 19 inç jantlarda ise 488 km. Maksimum şarj gücü yine 225 kW olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak güç konusunda kafa karıştırıcı bir durum var. Tesla'ya göre Model 3 Standard'ın motoru 286 beygir güç üretiyor. Fakat aynı rakam daha önce Premium (eski adıyla Long Range) RWD için de verilmişti. İki otomobil de aynı güce sahipse daha hafif olan Standard'ın daha hızlı olması gerekirken, Tesla tam tersini söylüyor: 0-100 km/s 5,8 saniye (Premium RWD için 4,9 saniye).

Bu çelişkiye dair Tesla’dan henüz açıklama gelmiş değil.

TESLA MODEL Y / 3 STANDARD FİYATLARI

Fiyatlara gelirsek, Model 3 Standard ABD'de 38 bin 630 dolardan başlıyor yani Premium RWD'ye göre 5 bin 500 dolar daha ucuz. Model Y Standard ise 41 bin 630 dolardan başlıyor ve Premium RWD'den 5 bin dolar daha ucuz oluyor. Her iki model de Türkiye'de satışa sunulmadı.