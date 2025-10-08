Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Tesla, Model 3 ve Model Y için “Standard” baz versiyonlarını tanıttı. Daha sade donanım ve küçük tasarım değişiklikleriyle maliyetleri aşağı çeken marka, her iki modeli de ABD'de satışa sundu. İşte Tesla Model Y ve Model 3 özellikleri ve fiyatları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 09:51

Tesla kompakt elektrikli otomobil modelleri ve için yeni bir "Standard" baz versiyon duyurdu. Bunlar aynı zamanda uzun zamandır beklenen "uygun fiyatlı Tesla aracı" olma özelliğine de sahipler.

Car and Driver'ın haberine göre, yeni modeller 'nın donanım isimlendirme düzeninde de küçük bir değişiklik getiriyor. Artık giriş seviyesi konumunu Standard modeller alırken, eskiden Long Range olarak bilinenler "Premium" adını aldı. Performance ise zirvedeki yerini koruyor.

Peki yeni Model Y / 3 Standart ile gelen veya giden özellikler neler?

MODEL Y STANDARD

Tesla, fiyatı aşağıya çekmek için bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmış olsa da, Model 3'te değişiklikler daha sınırlıyken, Model Y belirgin şekilde yenilenmiş.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Farlar ve arka lambalar arasındaki boşluğu kaplayan ışık çubukları kaldırılmış ve daha ince farlar var. Standart jantlar artık 18 inç, isteğe bağlı olarak 19 inç alınabiliyor. Küçük jantlar daha fazla lastik yanak payı anlamına geliyor, bu da sürüş konforunu artırıyor.

Gövde renk seçenekleri beyaz, siyah ve gri ile sınırlı. Ücretsiz sunulan tek renk gri.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

İç mekanda daha fazla sadeleşme söz konusu. Koltuklar artık tamamen vegan deri yerine yarısı kumaş kaplama ile geliyor. Cybertruck'tan esinlenen geniş bir açık bölmeye sahip orta konsol bulunuyor. Direksiyon manuel ayarlanıyor ve sinyal kolu korunmuş.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Ön koltuklarda havalandırma kaldırılmış, arka koltuklarda ise ısıtma yok. Arka yolcular için 8 inçlik ekran da çıkarılmış, sadece manuel havalandırma delikleri kalmış. Ön tarafta ise 15,4 inçlik ana ekran hâlâ var ve hem gösterge paneli hem de multimedya işlevini sürdürüyor.

Tesla Model Y Standard'ın performansına gelecek olursak: güç ünitesi biraz daha zayıf, batarya kapasitesi ise yaklaşık yüzde 10 küçültülmüş. Araç arka aksa yerleştirilmiş tek motorla 300 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 6,8 saniye olarak açıklanıyor (Premium RWD'de 5,4 saniye). Batarya, paralel hücre sayısının azaltılmasıyla 69,5 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Yine de menzil değerleri fena değil: 18 inç jantlarda yaklaşık 517 km, 19 inç jantlarda yaklaşık 488 km. Supercharger şarj gücü ise 225 kW ile sınırlı (diğer Model Y'lerde 250 kW).

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

MODEL 3 STANDARD

Tesla Model 3 Standard dış tasarımda daha az değişikliğe uğramış. Otomobilin Premium versiyonla arasındaki en belirgin fark, ön tarafa eklenen yeni bir kamera. Ancak bu kamera ileride diğer Model 3'lerde de olacak. Standart jant yine 18 inç, isteğe bağlı 19 inç mevcut. Renk seçenekleri Model Y ile aynı: ücretsiz gri, ek ücretli beyaz ve siyah.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

İç mekandaki sadeleşme Model Y'ye benzer. Ancak biraz daha hafif. Kumaş kaplı koltuklar, arka ekranın kaldırılması, manuel direksiyon ve geri dönen sinyal kolu burada da mevcut. Ancak Model 3, cam tavanı içeriden görmeye devam ediyor.

Batarya tarafında da aynı küçültme uygulanmış: 69,5 kWh kullanılabilir kapasite bulunuyor ve menzil değerleri Model Y ile birebir aynı. Yani 18 inç jantlarda 517 km, 19 inç jantlarda ise 488 km. Maksimum şarj gücü yine 225 kW olarak karşımıza çıkıyor.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Ancak güç konusunda kafa karıştırıcı bir durum var. Tesla'ya göre Model 3 Standard'ın motoru 286 beygir güç üretiyor. Fakat aynı rakam daha önce Premium (eski adıyla Long Range) RWD için de verilmişti. İki otomobil de aynı güce sahipse daha hafif olan Standard'ın daha hızlı olması gerekirken, Tesla tam tersini söylüyor: 0-100 km/s 5,8 saniye (Premium RWD için 4,9 saniye).

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 Standard tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Bu çelişkiye dair Tesla’dan henüz açıklama gelmiş değil.

TESLA MODEL Y / 3 STANDARD FİYATLARI

Fiyatlara gelirsek, Model 3 Standard ABD'de 38 bin 630 dolardan başlıyor yani Premium RWD'ye göre 5 bin 500 dolar daha ucuz. Model Y Standard ise 41 bin 630 dolardan başlıyor ve Premium RWD'den 5 bin dolar daha ucuz oluyor. Her iki model de Türkiye'de satışa sunulmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaldırımda yürürken araba çarptı, hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada
TOGG T10X 4More satışta: Fiyatı belli oldu!
ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#model 3
#model y
#Uygun-fiyatlı-arac
#Automotive
#Standart Model
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.