Su şişesi bomba gibi patladı ama namazı bırakmadı!

Erzurum'un Gez Mahallesi'nde bulunan bir işletmede korku dolu anlar yaşandı. İşletme sahibi namaz kıldığı sırada, dolapta donan bir şişe aniden patladı. Patlamanın etkisiyle dolabın içindeki ürünler etrafa saçıldı. Ne olduğunu anlayamayan işletme sahibi, büyük bir gürültüyle namaz kılarken irkildi, ardından namaz kılmaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.