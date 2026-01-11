Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak son dakika valilik kararları

Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa 12 Ocak okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. 12 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren kar yağışı Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Kar yağışının gerçekleşeceği iller arasında MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Malatya, Erzurum, Elazığ ve Bursa'da yer alıyor. Öğrenciler ve veliler tarafından MGM'nin açıklamalarının ardından Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa'da yarın okullar tatil mi, var mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için Malatya Valiliği, Erzurum Valiliği, Elazığ Valiliği ve Bursa Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor.

Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak son dakika valilik kararları
11.01.2026
11.01.2026
saat ikonu 19:18

12 Ocak Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa'da yarın okullar tatil mi sorusu kar yağışlarının başlamasının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndekar yağışı görülecek. Malatya, Erzurum ve Elazığ'da bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülecekken, Bursa'da ise gece yarısından itibaren karla karışık yağmur yağacak. Öğrenciler ve veliler tarafından Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa okullar tatil mi sorusunun cevabı için valiliklerden gelen son dakika açıklamaları merak ediliyor.

Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak son dakika valilik kararları

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Malatya'da yarın okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden en son yaptığı açıklamada "Kıymetli Malatyalı Hemşehrilerim, Akşam saat : 20.00’de Afet Koordinasyon Merkezinde Kurum ve Kuruluş Yetkilileri ile Koordinasyon Toplantısı yapacağız . Toplantıda ; İlimiz için son meteorolojik ihbar ve verileri değerlendirerek alacağımız tedbirleri planlayarak sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerin neticesinde Malatya'da okulların tatil olup olmayacağı belli olacak.

Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak son dakika valilik kararları

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Erzurum Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin neticesinde konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Erzurum'da kar yağışı 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 18.00'a kadar devam edecek. Daha sonrasında ise hava bulutlu olacak. 13 Ocak 2026 Salı günü ise kar yağışı tekrardan kaldığı yerden etkisini göstermeye devam edecek.

Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak son dakika valilik kararları

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

Elazığ'da yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek. Elazığ Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde valilik tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde durumun değişme ihtimali bulunuyor. MGM tarafından Elazığ için paylaşılan saatlik hava durumu tahmin raporu ise şöyle:

Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak son dakika valilik kararları

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Bursa'da bugün gece yarısından itibaren karla karışık yağmur görülecek. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü öğle saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmurun devam etmesi bekleniyor. Bursa Valiliği tarafından ise kar yağışı nedeniyle okulların tatil edileceğine dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. MGM tarafından Bursa için paylaşılan saatlik hava durumu tahmini ise şöyle:

Malatya, Erzurum, Elazığ, Bursa'da yarın okullar tatil mi, var mı? 12 Ocak son dakika valilik kararları
#Yaşam
