14°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neden kapalı? FSM ne zaman, saat kaçta açılacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na geçiş yönü trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neden kapalı, ne zaman, saat kaçta açılacağı araştırılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neden kapalı? FSM ne zaman, saat kaçta açılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 11:09

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (12 Ekim 2025 Pazar) bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak olan yollar ve güzergahlar arasında 'de (FSM) bulunuyor. Vatandaşlar tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neden kapalı, ne zaman, saat kaçta açılacağı merak ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neden kapalı? FSM ne zaman, saat kaçta açılacak?

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafındna açıklanan bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Tour de France'ın yol bisikleti resmi amatör serisi ve uluslararası formatı L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neden kapalı? FSM ne zaman, saat kaçta açılacak?

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle sabah saat 08.00'da trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, öğlen saat 12.00'de trafiğe açıklması bekleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa istikametinde ise geçişler devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neden kapalı? FSM ne zaman, saat kaçta açılacak?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 10 EKİM

İstanbul'da bisiklet yarışı nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yolların listesi ise şöyle:

  • FSM Köprüsü-TEM Seyrantepe-RAMS Park Stadı
  • Beykoz Spor Ormanı
  • Küçüksu Caddesi
  • O-2 Çevreyolu
  • Kavacık kavşağı
  • Yeni Riva Yolu
  • Şehit Sinan Eroğlu Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi
  • Fatih Sultan Mehmet Caddesi
  • Polonezköy Yolu
  • Fatih Sultan Caddesi
  • Kazım Karabekir Caddesi
  • Şehit Cengiz Caddesi
  • Şehit Aziz Caddesi
  • Beykoz Caddesi
  • Erguvan Sokak
  • Köyiçi Caddesi
  • Aşağı Mahalle Caddesi
  • Şile Caddesi
  • Karakiraz Yolu
  • Kömürlük Yolu
  • Alemdağ Şile Yolu
  • Ömerli Caddesi
  • Sırapınar-Ömerli Yolu
  • Sırapınar-Hüseyinli Yolu
  • Ayazma-Hüseyinli Yolu
  • Çengeldere Caddesi
  • Mehmet Akif Ersoy Caddesi
ETİKETLER
#fatih sultan mehmet köprüsü
#Tour De France
#L'etape Türkiye
#İstanbul Trafiği
#Bisiklet Yarışı
#Aktüel
