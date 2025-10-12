Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neden kapalı? FSM ne zaman, saat kaçta açılacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (12 Ekim 2025 Pazar) bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak olan yollar ve güzergahlar arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'de (FSM) bulunuyor. Vatandaşlar tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neden kapalı, ne zaman, saat kaçta açılacağı merak ediliyor.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafındna açıklanan bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Tour de France'ın yol bisikleti resmi amatör serisi ve uluslararası formatı L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle sabah saat 08.00'da trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, öğlen saat 12.00'de trafiğe açıklması bekleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa istikametinde ise geçişler devam ediyor.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 10 EKİM

İstanbul'da bisiklet yarışı nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yolların listesi ise şöyle: