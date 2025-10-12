Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
14°
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Türk yatırımcıların kripto kabusu: Bir gecede 1,65 milyar dolar buhar oldu

Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergisi kararı kripto piyasalarını altüst etti. Bitcoin 20 bin dolar gerilerken, bazı altcoin’ler yüzde 90’a varan kayıplar yaşadı. Türk yatırımcıların zararı 1,65 milyar dolara ulaştı.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.10.2025
11:16
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
11:16

Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald ’ın ’e yönelik yeni açıklamalarıyla adeta sarsıldı. Sadece birkaç saat içinde toplam piyasa değerinden tam 550 milyar dolar silindi. Bu “kâbus gecesi” Türk yatırımcıları da derinden etkiledi.

Akşam saatlerinde yaptığı ilk açıklamada “Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırmayı değerlendiriyoruz” diyen Trump, piyasaları tedirgin etmişti. Ancak asıl şok, gece 23.50’de geldi. Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin’den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Türk yatırımcıların kripto kabusu: Bir gecede 1,65 milyar dolar buhar oldu

BİTCOİN 20 BİN DOLAR DÜŞTÜ

Bu açıklamanın ardından yatırımcılar panikle satışa yöneldi. Gün içinde 122 bin dolar seviyesinden işlem gören , kısa sürede 102 bin dolara kadar geriledi. Altcoin cephesinde ise tablo çok daha sertti. Bazı büyük kripto paralar, neredeyse bir yıl önceki fiyat seviyelerine döndü.

Ekonomim’in aktardığına göre, uzmanlar bu sert dalganın kısa vadede toparlanmasının zor olduğunu belirtiyor. Trump’ın çıkışı sadece kriptoyu değil, küresel finans piyasalarındaki risk iştahını da ciddi şekilde azalttı.

Türk yatırımcıların kripto kabusu: Bir gecede 1,65 milyar dolar buhar oldu

TÜRK YATIRIMCI 1,65 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Kara gecede Türk yatırımcıların zararı da ağır oldu. Piyasalardaki çöküşle birlikte yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolar buhar oldu. Bazı kaynaklar, zararın 2 milyar dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor.

Türkiye, uzun süredir kripto paralara yüksek ilgi gösteren ülkeler arasında. 2025 itibarıyla Türkiye’de kripto penetrasyonu yüzde 23 seviyesinde. Yani her dört kişiden biri dijital varlıklara yapıyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte artık transfer sınırları ve kimlik doğrulama zorunlulukları uygulanıyor. Buna rağmen, 2026’ya kadar Türkiye’deki kripto kullanıcı sayısının 14 milyona ulaşması bekleniyor.

Türk yatırımcıların kripto kabusu: Bir gecede 1,65 milyar dolar buhar oldu
