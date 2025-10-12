Türk yatırımcıların kripto kabusu: Bir gecede 1,65 milyar dolar buhar oldu

Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük vergisi açıklamalarıyla adeta sarsıldı. Sadece birkaç saat içinde toplam piyasa değerinden tam 550 milyar dolar silindi. Bu “kâbus gecesi” Türk yatırımcıları da derinden etkiledi.

Akşam saatlerinde yaptığı ilk açıklamada “Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırmayı değerlendiriyoruz” diyen Trump, piyasaları tedirgin etmişti. Ancak asıl şok, gece 23.50’de geldi. Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin’den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

BİTCOİN 20 BİN DOLAR DÜŞTÜ

Bu açıklamanın ardından yatırımcılar panikle satışa yöneldi. Gün içinde 122 bin dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, kısa sürede 102 bin dolara kadar geriledi. Altcoin cephesinde ise tablo çok daha sertti. Bazı büyük kripto paralar, neredeyse bir yıl önceki fiyat seviyelerine döndü.

Ekonomim’in aktardığına göre, uzmanlar bu sert dalganın kısa vadede toparlanmasının zor olduğunu belirtiyor. Trump’ın çıkışı sadece kriptoyu değil, küresel finans piyasalarındaki risk iştahını da ciddi şekilde azalttı.

TÜRK YATIRIMCI 1,65 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Kara gecede Türk yatırımcıların zararı da ağır oldu. Piyasalardaki çöküşle birlikte yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolar buhar oldu. Bazı kaynaklar, zararın 2 milyar dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor.

Türkiye, uzun süredir kripto paralara yüksek ilgi gösteren ülkeler arasında. 2025 itibarıyla Türkiye’de kripto penetrasyonu yüzde 23 seviyesinde. Yani her dört kişiden biri dijital varlıklara yatırım yapıyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte artık transfer sınırları ve kimlik doğrulama zorunlulukları uygulanıyor. Buna rağmen, 2026’ya kadar Türkiye’deki kripto kullanıcı sayısının 14 milyona ulaşması bekleniyor.