Instagram arayüzünü yeniliyor: Sık kullanılan özelliklerin yerleri değişti

Meta'nın sahibi olduğu sosyal medya devi Instagram, kısa video formatı Reels'ı kullanıcılara daha çok benimsetmek adına yeni bir arayüz (UI) testi başlattı. Mevcut düzenin alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek güncellemeler, uygulamanın temel navigasyon sekmelerinin yerini değiştiriyor.

NAVİGASYON SEKMELERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Instagram'ın bazı kullanıcılara sunduğu yeni arayüzde, ekranın üst sol köşesine taşınan "Oluştur" düğmesi dikkat çekiyor. Alt kısımdaki ana navigasyon menüsü ise soldan sağa doğru Ana Sayfa, Reels ve DM'ler (Doğrudan Mesajlar) sekmeleriyle başlıyor. Eski düzende bu konumda bulunan "Oluştur" düğmesinin yerini DM'ler almış durumda.

Ayrıca güncellenen arayüzde, "Arama" sekmesi dördüncü sıraya kaydırılırken, profil simgesi her zamanki gibi en sağdaki yerini koruyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada, uygulamanın kullanıcıların en çok kullandığı özellikler olan Reels ve DM'ler etrafında yeniden düzenlendiğini belirtti. Mosseri, bu tarz değişikliklere alışmanın zaman alabileceğini bildiği için, geniş çaplı dağıtımdan önce kullanıcılara erken deneme seçeneği sunduklarını ifade etti.

SADECE SEKME DEĞİŞİKLİĞİYLE KALMADI

Yeni tasarımda yer alan bir diğer yenilik: kullanıcıların artık tüm sekmeler arasında kaydırma hareketi (swipe) yapabilmesi. Daha önce DM'lere ulaşmak için ekranın sağ kenarından, yeni içerik oluşturmak için ise sol kenarından kaydırmak gerekiyordu.

Meta'ya ait platformun yakın zamanda 3 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını aştığı biliniyor. Öte yandan Adam Mosseri, son yıllarda Reels, DM’ler ve önerilerin en çok ilgi çeken özellikler olduğunu dile getirdi. Platformun, yeni özellikleri bilhassa Reels ve DM'ler etrafında geliştirme çabası arkasında yatan temel neden de bu.

Önerilen içerikleri tamamen devre dışı bırakmak mümkün olmasa da, Instagram'ın kullanıcıların öneri algoritmaları üzerinde bir miktar kontrol sağlamasına imkan veren bir özellik üzerinde çalıştığı da biliniyor. Şirket, kısa süre önce piyasaya sürülen iPad sürümünde de Reels merkezli bir arayüzü zorunlu kılmıştı.

Yeni Instagram sekmelerinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.