Filistinli kız 'savaş bitti' paylaşımı yaptı! Instagram'dan skandal çeviri: Yazılanı gören dondu kaldı

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ikinci gününde, yüzlerce Filistinli güneyden kuzeye dönmeye devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki el-Mughraqa bölgesindeki evlerine dönen Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı. Onlardan biri olan sosyal medya kullanıcısı 'rahaffagha' aldığı ateşkes haberi ile büyük sevinç yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

102 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Genç kız ailesiyle birlikte sevinçli haberi kutladıkları anları "Savaş Bitti. Haberi duyduk ama gerçekten olduğuna inanamadık. Gerçekleşeceğini düşünemezdik ama oldu" notuyla paylaştı. Instagram'da bu anları 102 milyona yakın kullanıcı izlerken şaşkına çeviren bir detay göze çarptı.

"BİTMEDİ TATLIM BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Genç kızın 'Savaş bitti' notu, Instagram'ın çeviriye bak özelliğine tıklanınca 'Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç' olarak gördü. Dehşete düşüren detay sosyal medyada büyük tepki çekti. Çevirinin bazı durumlarda yanılabileceğini belirten kullanıcılar metin ve çevirinin alakasızlığı karşısında burada bir yanlışlık olmadığı bile isteye yapıldığını iddia etti.

