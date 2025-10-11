Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Filistinli kız 'savaş bitti' paylaşımı yaptı! Instagram'dan skandal çeviri: Yazılanı gören dondu kaldı

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ikinci gününde, binlerce Filistinli yuvalarına geri dönüyor. Onlardan biri olan Filistinli sosyal medya kullanıcısı 'rahaffagha' yaptığı paylaşımla herkesi herkesi duygulandırdı. Gönderisinin altına İngilizce olarak "Savaş Bitti" yazan genç kızın yazdıklarını çevirince yazanlar ise dehşete düşürdü. 'Çevirisine bak' özelliğine tıklayanlar 'Savaş Bitti' yazısını 'Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç' olarak gördü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filistinli kız 'savaş bitti' paylaşımı yaptı! Instagram'dan skandal çeviri: Yazılanı gören dondu kaldı
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 11:46

Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ikinci gününde, yüzlerce Filistinli güneyden kuzeye dönmeye devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki el-Mughraqa bölgesindeki evlerine dönen Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı. Onlardan biri olan kullanıcısı 'rahaffagha' aldığı haberi ile büyük sevinç yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Filistinli kız 'savaş bitti' paylaşımı yaptı! Instagram'dan skandal çeviri: Yazılanı gören dondu kaldı

102 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Genç kız ailesiyle birlikte sevinçli haberi kutladıkları anları "Savaş Bitti. Haberi duyduk ama gerçekten olduğuna inanamadık. Gerçekleşeceğini düşünemezdik ama oldu" notuyla paylaştı. Instagram'da bu anları 102 milyona yakın kullanıcı izlerken şaşkına çeviren bir detay göze çarptı.

Filistinli kız 'savaş bitti' paylaşımı yaptı! Instagram'dan skandal çeviri: Yazılanı gören dondu kaldı

"BİTMEDİ TATLIM BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Genç kızın 'Savaş bitti' notu, Instagram'ın çeviriye bak özelliğine tıklanınca 'Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç' olarak gördü. Dehşete düşüren detay sosyal medyada büyük tepki çekti. Çevirinin bazı durumlarda yanılabileceğini belirten kullanıcılar metin ve çevirinin alakasızlığı karşısında burada bir yanlışlık olmadığı bile isteye yapıldığını iddia etti.

Filistinli kız 'savaş bitti' paylaşımı yaptı! Instagram'dan skandal çeviri: Yazılanı gören dondu kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmetçik Gazze için geri sayımda! 105 yıl sonra bir ilk: Türkiye başaktör olacak
MİT Başkanı'nın Gazze'deki ateşkese kullandığı ifade çok konuşulacak türden: 2 tehlike için uyardı
ETİKETLER
#sosyal medya
#gazze
#filistin
#ateşkes
#Instagram Sorunları
#Çeviri Hataları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.