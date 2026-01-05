Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

DEVA Partisi'nde istifa! AK Parti'ye geçiyor, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Son dakika haberi: Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun DEVA Partisi'nden istifa etti. Karatutlu'nun AK Parti'ye geçeceği ve çarşamba günü grup toplantısında rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı öğrenildi.

DEVA Partisi'nde istifa! AK Parti'ye geçiyor, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 13:58

Muhalefete kanadından istifalar devam ediyor. Bir istifa haberi de Ali Babacan'ın Genel Başkanlık yaptığı DEVA Partisi'nden geldi.

DEVA Partisi'nde istifa! AK Parti'ye geçiyor, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

AK PARTİ'YE GEÇECEK

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa etti. Karatutlu'nun, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini takmasıyla AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

DEVA Partisi'nde istifa! AK Parti'ye geçiyor, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

İSTİFASINI BÖYLE DUYURDU

Karatutlu X hesabından yaptığı açıklamada istifasını şu sözlerle duyurdu:

"DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum"

https://x.com/irfankaratutlu1/status/2008100534281207845

#Gündem
