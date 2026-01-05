DEVA Partisi'nde istifa! AK Parti'ye geçiyor, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Muhalefete kanadından istifalar devam ediyor. Bir istifa haberi de Ali Babacan'ın Genel Başkanlık yaptığı DEVA Partisi'nden geldi.

AK PARTİ'YE GEÇECEK

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa etti. Karatutlu'nun, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini takmasıyla AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

İSTİFASINI BÖYLE DUYURDU

Karatutlu X hesabından yaptığı açıklamada istifasını şu sözlerle duyurdu:

"DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum"

https://x.com/irfankaratutlu1/status/2008100534281207845