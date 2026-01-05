DEVA Partisi'nde istifa! AK Parti'ye geçiyor, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Kategoriler
Muhalefete kanadından istifalar devam ediyor. Bir istifa haberi de Ali Babacan'ın Genel Başkanlık yaptığı DEVA Partisi'nden geldi.
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa etti. Karatutlu'nun, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini takmasıyla AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.
Karatutlu X hesabından yaptığı açıklamada istifasını şu sözlerle duyurdu:
"DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum"
