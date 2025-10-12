Amasyalı döner ustasından İtalyan turiste boş tabaklı şaka

Amasya'da ‘çılgın dönerci' diye bilinen döner ustası Lütfi Kol, çalıştığı restorana gelen İtalyan turiste boş tabakla şaka yaptı. İskender döner yemeğini beklerken boş tencereyle karşılaşınca şaşıran Roberto Lughi, Türk dostunun şakasını çok beğendiğini söyledi.



Geçen yılki Türkiye ziyaretinde Lütfi Kol'un pişirdiği döneri çok beğenen Roberto Lughi birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Birkaç gün önce eşiyle birlikte yeniden Türkiye'ye gelen Lughi, Kol'un çalıştığı restoranın yolunu tuttu. İtalyan dostunu gören usta bir şaka planladı. Önce kadın misafirine sıcak yemek tabağını veren döner ustasının beklettiği diğer tabak ise boştu.

ÖNCE ŞAŞIRDI, SONRA BEĞENDİ!

Tabağın üstü açıldığında içinin boş olduğunu gören İtalyan turist Roberto önce şaşırdı sonra da şakayı beğendiğini söyledi. Kahkahalar atan misafirinin yemeğini de peşinden ikram eden döner ustası o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Aynı şakayı zaman zaman başka müşterilerine de yapan evli ve 5 çocuk babası dönerci, kendisine şapka hediye eden İtalyan dostunu gelecek yaz tekrar beklediğini söyledi.