Canlı yayına fare çıktı! Spiker anında kaçtı

Katar merkezli haber kanalı El Cezire'nin canlı yayınına fare çıktı. Spiker, haber bültenini sunduğu anda bir fare, haber masasının üzerinden hızlıca karşıya geçti. O anlar canlı yayına yansıdı, fareyi fark eden spiker ise sandalyesinden anında uzaklaştı. Kısa bir anın ardından sandalyesine dönen spiker, korku dolu bir şekilde bültenine devam etti.