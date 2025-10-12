ABD'de helikopter kazası! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin California eyaletinde yer alan Huntington Beach şehrinde feci bir kaza meydana geldi. Şehirde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopter palmiye ağaçları yakınında alçak uçuş yaptı, ardından kontrolünü kaybederek önce yükseldi, sonra da yere çakıldı.

Kaza anında bölgede bulunan çok sayıda kişi o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Yetkililer kazada ikisi helikopterde bulunan beş kişinin yaralandığını belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

ABC'nin haberine göre, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlattı.