Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'de helikopter otoyola düştü! Kaza anları böyle kayda alındı

ABD'nin California eyaletinde helikopter otoyola düştü. Kazada, pilot, hemşire ve sağlık görevlisi olmak üzere 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 10:28

ABD’nin California eyaletinin başkenti Sacramento’da yaşandı. Bir helikopter, otoyola düştü. Sacramento İtfaiye Departmanı’na göre, REACH Hava Tıbbi Hizmetleri adına kayıtlı helikopterdeki pilot, hemşire ve sağlık görevlisi ağır yaralandı.

ABD'de helikopter otoyola düştü! Kaza anları böyle kayda alındı

Sacramento İtfaiye Kaptanı Justin Sylvia, helikopterde bulunan bir kişinin helikopterin altında sıkıştıktan sonra kurtarıldığını söylerken, "Hemen çevredeki sivillerin yardımını sağladık. Helikopterin bir kısmını kaldırarak yaralıyı çıkarmayı başardık" dedi.

ABD'de helikopter otoyola düştü! Kaza anları böyle kayda alındı

OTOYOL UZUN SÜRE KAPALI KALACAK

REACH tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise "Olayın detaylarını ve olayda yer alan REACH ekibinin durumunu belirleme sürecindeyiz. Hepsi bölgedeki hastanelere götürüldü. Topluluğumuzdan gelen ilgi ve destek için minnettarız. Uygun olduğunda güncellemeleri paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

California Otoyol Devriyesi Sözcüsü Michael Harper da gazetecilere yaptığı açıklamada, doğu yönündeki şeritlerin geçici olarak tamamen kapatıldığını ve yolun uzun bir süre kapalı kalacağını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gençlerin tehlikeli oyunu, metro sörfü yine ölümle sonuçlandı: 2 kız hayatını kaybetti
On beş maske takan çılgın yolcunun sözleri uçağa acil iniş yaptırdı!
ETİKETLER
#kaliforniya
#trafik kazası
#abd
#helikopter kazası
#Sacramento
#Reach Hava Tıbbi Hizmetleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.