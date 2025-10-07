ABD'de helikopter otoyola düştü! Kaza anları böyle kayda alındı

ABD’nin California eyaletinin başkenti Sacramento’da helikopter kazası yaşandı. Bir helikopter, otoyola düştü. Sacramento İtfaiye Departmanı’na göre, REACH Hava Tıbbi Hizmetleri adına kayıtlı helikopterdeki pilot, hemşire ve sağlık görevlisi ağır yaralandı.

Sacramento İtfaiye Kaptanı Justin Sylvia, helikopterde bulunan bir kişinin helikopterin altında sıkıştıktan sonra kurtarıldığını söylerken, "Hemen çevredeki sivillerin yardımını sağladık. Helikopterin bir kısmını kaldırarak yaralıyı çıkarmayı başardık" dedi.

OTOYOL UZUN SÜRE KAPALI KALACAK

REACH tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise "Olayın detaylarını ve olayda yer alan REACH ekibinin durumunu belirleme sürecindeyiz. Hepsi bölgedeki hastanelere götürüldü. Topluluğumuzdan gelen ilgi ve destek için minnettarız. Uygun olduğunda güncellemeleri paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

California Otoyol Devriyesi Sözcüsü Michael Harper da gazetecilere yaptığı açıklamada, doğu yönündeki şeritlerin geçici olarak tamamen kapatıldığını ve yolun uzun bir süre kapalı kalacağını söyledi.