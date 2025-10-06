Menü Kapat
18°
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

On beş maske takan çılgın yolcunun sözleri uçağa acil iniş yaptırdı!

ABD'de Minneapolis'ten Newark'a giden uçaktaki bir yolcu herkesi çileden çıkardı. Bir grup tarafından kendisine 'kanser bulaştırıldığını' düşünen tuhaf yolcu, en son uçağın düştüğünü söylemesi üzerine gözaltına alındı.

On beş maske takan çılgın yolcunun sözleri uçağa acil iniş yaptırdı!
Minneapolis'ten Newark'a giden bir uçağa en az 15 tane maskeyi üst üste takan bir kişi bindi. Tuhaf , uçağın kalkışa geçmesinin ardından birtakım insanların kendisine 'kanser bulaştırdığını', kovaladığını söylemeye başladı. Çılgınca konuşmaları sırasında 'radyasyona' ve 'pişirilmeye' de maruz kaldığını söyleyen kişi uçakta ayağa kalkıp bunları bağırarak anlatmaya başladı.

On beş maske takan çılgın yolcunun sözleri uçağa acil iniş yaptırdı!

UÇAKLA İLGİLİ KONUŞMAYA BAŞLAYINCA İŞLER DEĞİŞTİ

Bir ara ABD Başkanı Donald Trump'ın geldiğini öne süren tuhaf yolcu, komplo teorilerini haykırmaya devam etti. Her öfke patlamasının ardından telefonunda Candy Crush oyunu oynayan yolcu ardından da ayağa kalkıp yüksek sesle konuşuyordu. Fakat bu konuşmalar uçağın düşmesiyle ilgili olmaya başlayınca işler değişti.

On beş maske takan çılgın yolcunun sözleri uçağa acil iniş yaptırdı!

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Post'un haberine göre, uçak, O'Hare Uluslararası Havaalanı'na indi ve tuhaf yolcu kelepçelendi. Uçak tekrar havalanıp Jersey'e doğru yolculuğunu tamamlamadan önce yolcular da polise ifade verdi.

Sun Country Havayolları Tribune'e yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uçuş herhangi bir olay olmadan indi ve söz konusu yolcu kolluk kuvvetlerine teslim edilerek uçaktan indirildi. Yolcularımızın seyahatlerinin kesintiye uğraması nedeniyle gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederiz.''

