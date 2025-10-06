Beyaz Saray'ın bahçesinde dövüş organizasyonu! Trump'ın doğum gününde

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıldönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'da dövüş düzenletecek. Axios'un haberine göre, Beyaz Saray bahçesinde Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşü organize edilecek.

Beyaz Saray'da gerçekleşecek dönüş organizasyonu, 14 Haziran 2026'da olacak. Bu tarih aynı zamanda Donald Trump'ın 80. doğum gününe denk geliyor.

UFC NEDİR?

UFC, William Morris Endeavor'un sahibi olduğu ve işlettiği Las Vegas, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonu. Şu anda dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC, elit seviye karma dövüş sanatçılarının çok büyük bir kısmına sahip.