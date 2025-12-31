Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Milli Piyango bilet sonucu amorti sorgulama ekranı 2026 | Amorti çıkan numaralar hangileri? Amorti ikramiyesi nedir, ne kadar?

Amorti çıkan numaralar, her yıl olduğu gibi yılbaşı özel çekilişi ile birlikte gündeme geldi. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bugün (31 Aralık) tarihinde gerçekleştiriliyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlenirken toplam 4 milyar 644 milyon TL dağıtım garantili ikramiye dağıtılacak. Bilet numarasının son rakamı olarak da bilinen amorti numaralar, bilete isabet etmesi durumunda bilet bedeli kadar ikramiye kazanılıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişte amorti numaraları 2 ve 7 olmuştu. Peki Milli Piyango Yılbaşı çekilişi amorti numaraları neler? İşte, amorti çıkan numaraları sorgulama yöntemi…

Milli Piyango bilet sonucu amorti sorgulama ekranı 2026 | Amorti çıkan numaralar hangileri? Amorti ikramiyesi nedir, ne kadar?
Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Amorti çıkan numaralara bilet bedeli iade edilecek. Amorti numarası sorgulama işlemleri ise millipiyangoonline.com adresinden yapılabilecek. Amorti numaralarının çeyrek bilete isabet etmesi durumunda 200 TL, yarım bilette 400 TL ve tam bilette ise 800 TL kazandıracak. Amorti rakamlar, milli piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. Çekilen iki rakamdan birisi biletin son rakamı ise biletine amorti isabet etmiş olur. Eğer biletinin son rakamı, çekilen bu iki numaradan birisiyle eşleşiyorsa, ödenen bilet ücretini geri kazanabilirsiniz. Peki Milli Piyango Yılbaşı çekilişi amorti kazandıran numaralar 2026 açıklandı mı? İşte, hızlı amorti sorgulama ekranı…

AMORTİ SORGULAMA YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2026

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık gecesi saat 23.15’te başladı. Amorti rakamları 2 ve 8 oldu. Amorti sorgulama ekranı olarak ayrıca bir sorgulama ekranı olmayacak. Büyük ikramiye kazandıran numaralar belli olduktan sonra saniyeler içerisinde iki amorti rakamı çekildi.

Milli Piyango bilet sonucu amorti sorgulama ekranı 2026 | Amorti çıkan numaralar hangileri? Amorti ikramiyesi nedir, ne kadar?

AMORTİ SONUCU NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları, son yapılan çekilişle birlikte belli olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com adresi üzerinden duyurulacak. Kullanıcılar, Milli Piyango Online web sitesinin yanı sıra mobil uygulama üzerinden hızlı sorgulama yapabilir.

AMORTİ NE KADAR KAZANDIRIR, KAÇ TL?

2026 yılında Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletleri çeyrek, yarım ve tam bilete göre değişiklik gösterdi. Çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL oldu. Amorti çekilişinin ardından kazandıran 2 numara belli olacak. Amorti isabet eden biletler, sahibine bilet bedelini kazandıracak.

Örneğin amorti numarasının çeyrek bilete isabet etmesi durumunda 200 TL, yarım bilete denk gelmesi durumunda 400 TL ve yarım bilete çıkması durumunda ise 800 TL kazandıracak.

Milli Piyango bilet sonucu amorti sorgulama ekranı 2026 | Amorti çıkan numaralar hangileri? Amorti ikramiyesi nedir, ne kadar?

2026 YILI BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI

Bu yıl 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak

#Yaşam
