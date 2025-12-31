Menü Kapat
İş adamı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada kaptan ve mürettebat hakim karşısında

Yalova’dan teknesiyle açıldıktan sonra cansız bedeni denizin derinliklerinde bulunan iş adamı Halit Yukay davası başladı. 'Arel-7' gemisinin kaptanı suçlamaları reddederken, aile avukatı tutuklama talep etti.

Marmara Denizi'nde 4 Ağustos tarihinde yaşanan ve iş adamı Halit Yukay'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik kazaya ilişkin hukuki süreç başladı. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan Mazu Yachts'ın sahibi Yukay'dan haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalar, iş adamının cansız bedenine ulaşılmasıyla noktalanmıştı. Olayın ardından Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen 'Arel-7' isimli yük gemisinin kaptanı ve personeli hakkında açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.

İş adamı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada kaptan ve mürettebat hakim karşısında

GEMİDEKİ HASAR VE İDDİANAME DETAYLARI

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianame, Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İncelemelerde, kazadan bir gün önce hasarsız olduğu görülen yük gemisinin, olaydan bir gün sonra İzmit Limanı’na yanaştığında baş kısmında sürtme ve darbe izleri tespit edildiği kayıtlara geçti.

Savcılık, gemi kaptanı Cemal T. için "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ederken, diğer 9 mürettebat için ise "yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlamasıyla 1 ile 3 yıl arası hapis cezası istedi.

KAPTAN CEMAL T.: "HİÇBİR CİSME ÇARPMADIM"

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık gemi kaptanı Cemal T., cihazlarda bir sorun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2005 yılından beri bu firmada kaptan olarak görev yapıyorum. Daha önce başıma böyle bir olay gelmemişti. Olay günü saat 16.45'de vardiyayı teslim almaya gittim. Vardiyayı teslim aldıktan sonra cihazları kontrol ettim. Radar ve AİS ve telsizde bir problem yoktu. 3 gemi arka arkaya seyir halindeydik. Aramızda yaklaşık 1,5 saatlik mesafe vardı. Bu sırada herhangi bir radar veya telsizde ikaz gelmedi. Radarda 20 kilometre çapında alanda önündeki 2 gemi ile uzakta birkaç geminin drift attığını gördüm. Seyir sırasındayken geminin sol tarafında çöp gibi şeyler gördüm. Denize atılmış çöp parçaları olarak değerlendirdim. Daha sonra geminin sağ tarafında tahta parçalarını görünce manevra yaptım. Manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Ama ben hiçbir cisme çarpmadım. Emin olmak için manevra yaptığım sırada tahta parçaları gördüm. Bende herhangi bir kaza kanaati oluşmadı."

İş adamı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada kaptan ve mürettebat hakim karşısında

MÜŞTEKİ AVUKATI: "BİLİNÇLİ TAKSİR SÖZ KONUSU"

Yukay ailesinin avukatı Emine Selam Esen ise sanıkların ifadelerine tepki göstererek, bilirkişi raporlarındaki eksikliklere dikkat çekti. Esen beyanında şu noktalara değindi:

"Özellikle biz bugün müşteki taraf olarak, sanıkların mahkemede verdiği ifadeler nedeniyle kamu vicdanının yaralandığını düşünüyoruz. Sanıklar belgeleri inkar etmekte, öyle ki sanki mağdurlarmış gibi bugün onları dinledik. Sanıklar inkara dayanarak vicdanlı bir insanın olması gerektiğinin aksi şeklinde davranmaktadırlar. Bu bağlamda dosyaya sunulan uzman mütalaasında tespitler dikkate alındığında Sanık Cemal T.'nin ticari gemilerin seyretmesi gereken rotadan ayrılarak riskli alanda 2 gözcü bulundurması gerekirken, hiçbir gözcü bulundurmaksızın gemiyi sevk ve idare etmiştir. Halit Yukay'ın ölüm nedenini boğulma olarak tespit edilmiştir. Bu tespit soruşturma aşamasında alınan ve bizce yeterli olmayan bilirkişi raporundaki tespit ve iddiaların gerçekliğinin bulunmadığını net bir şekilde göstermiştir. Zira bu rapor dosyanın tekemmül etmemiş olduğu, bu aşama itibarıyla hatalı olarak kabul edilmelidir. Çünkü Halit Yukay, kamara kısmında olsaydı ölüm sebebi travmaya bağlı olurdu. Yukay teknenin dümen kısmındadır ve çarpmanın etkisiyle denize savrulmuştur. Tüm bu olgular dikkate alındığında sanık Cemal T.'nin bir nevi ‘Ne olursa olsun' düşüncesiyle merhumun ölümüne sebebiyet vermekle, en azından bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verdiğinin kabulünü gerekli kılmaktadır. Aynı şekilde diğer sanıklar da yardım ve bildirim yükümlülüğünü ihlal etmişlerdir. Bu nedenle biz kamu vicdanı gereğince bütün sanıkların tutuklu olarak yargılanmalarını talep etmekteyiz."

MAHKEMEDEN ARA KARAR ÇIKTI

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması yönündeki isteği şartların oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. Kaptan Cemal T. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilirken, duruşma eksik belgelerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

