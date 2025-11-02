Menü Kapat
20°
Editor
 | Özge Sönmez

Halit Yukay'ın ölümüne neden olmuştu! Gemi kaptanı için 9 yıl hapis istemi

Yalova'dan teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay'ın ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili iddianame tamamlandı. Yukay'ın yatına çarptığı iddia edilen yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'un 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 13:23

4 Ağustos 2025 tarihinde yat limanından denize açılan iş adamı ’ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde Balıkesir'in açıklarında bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu, Yukay’ın cansız bedeni yaklaşık 30 gün sonra denizden çıkarıldı.

Halit Yukay'ın ölümüne neden olmuştu! Gemi kaptanı için 9 yıl hapis istemi

Yukay, 9 Eylül 2025 tarihinde öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Halit Yukay'ın ölümüne neden olmuştu! Gemi kaptanı için 9 yıl hapis istemi

KAPTAN HAKKINDA 9 YIL HAPİS İSTEMİ

İlk günden itibaren titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, kazaya neden olduğu iddia edilen geminin çarpışma sonrası durmayarak yardımda bulunmadığını tespit etti. Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin 61 yaşındaki tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun, 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmeme’ suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye gönderildi.

Halit Yukay'ın ölümüne neden olmuştu! Gemi kaptanı için 9 yıl hapis istemi
#yalova
#bodrum
#deniz
#ölüm
#tekne kazası
#erdek
#Halit Yukay
#Cemal Tokatlıoğlu
#Gündem
