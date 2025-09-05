Halit Yukay'ın cesedinin su yüzüne neden çıkmadığı belli oldu

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın (43) cansız bedeni, 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu. Yaşanan kazadan 30 gün sonra Halit Yukay'ın cenazesine ulaşıldı. Yukay'ın kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek.

HALİT YUKAY'IN TEŞHİSİ SU ALTINDA YAPILDI

Yukay'ın cenazesi, Erdek ilçesinin 7 mil açığında deniz dibinde tespit edildi. İlk teşhis, sol kolunda görülen saatle yapıldı ve güvenlik kamerası görüntüleriyle eşleştirilerek kimlik doğrulandı. Cesedin su yüzüne çıkmamasının ise karın boşluğunun parçalanmasından kaynaklandığı belirlendi.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait "TCG Işın" gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle günlerce bekledi. Havanın düzelmesiyle 29 Ağustos'ta çalışmalar başladı. Daha sonra bölgeye ulaşan "TCG Alemdar" adlı kurtarma gemisi, özel eğitimli dalgıçlar yardımıyla cenazeyi asansör sistemiyle su yüzeyine çıkardı.

HALİT YUKAY'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sahil Güvenlik botuyla Bandırma Limanı'na getirilen cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemelerin ardından Yukay'ın cenazesi ailesine teslim edilerek İstanbul'a götürüldü. İş insanının cumartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor.