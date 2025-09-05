Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Halit Yukay'ın cesedinin su yüzüne neden çıkmadığı belli oldu

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu, 30 gün sonra denizden çıkarıldı. Halit Yukay'ın cesedinin su yüzüne neden çıkmadığı da belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Halit Yukay'ın cesedinin su yüzüne neden çıkmadığı belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 14:06

Yalova'dan 'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan iş insanı 'ın (43) cansız bedeni, 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu. Yaşanan kazadan 30 gün sonra Halit Yukay'ın cenazesine ulaşıldı. Yukay'ın kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek.

HALİT YUKAY'IN TEŞHİSİ SU ALTINDA YAPILDI

Yukay'ın cenazesi, ilçesinin 7 mil açığında deniz dibinde tespit edildi. İlk teşhis, sol kolunda görülen saatle yapıldı ve güvenlik kamerası görüntüleriyle eşleştirilerek kimlik doğrulandı. Cesedin su yüzüne çıkmamasının ise karın boşluğunun parçalanmasından kaynaklandığı belirlendi.

Halit Yukay'ın cesedinin su yüzüne neden çıkmadığı belli oldu

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait "TCG Işın" gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle günlerce bekledi. Havanın düzelmesiyle 29 Ağustos'ta çalışmalar başladı. Daha sonra bölgeye ulaşan "TCG Alemdar" adlı kurtarma gemisi, özel eğitimli dalgıçlar yardımıyla cenazeyi asansör sistemiyle su yüzeyine çıkardı.

Halit Yukay'ın cesedinin su yüzüne neden çıkmadığı belli oldu

HALİT YUKAY'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sahil Güvenlik botuyla Bandırma Limanı'na getirilen cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemelerin ardından Yukay'ın cenazesi ailesine teslim edilerek İstanbul'a götürüldü. İş insanının cumartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor.

Halit Yukay'ın cesedinin su yüzüne neden çıkmadığı belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem Kobal görümce oluyor! Gelinleriyle poz verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Engin Polat, Dilan Polat'ı evden kovdu! Tüm sırlar ortaya çıktı
ETİKETLER
#Bozcaada
#erdek
#Halit Yukay
#Denize Açılan Gemi
#Yardim Operasyonu
#Tcg Işın
#Tcg Alemdar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.