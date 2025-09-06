Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Seda Bakan gözyaşlarına boğuldu

Denizde açıldığı teknesiyle kaza geçiren ünlü iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden TCG Alemdar'daki görevli dalgıçlar tarafından tek parça olarak çıkarıldı. Halit Yukay bugün son yolculuğuna uğurlandı.

HALİT YUKAY'IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Tekne faciasında hayatını kaybeden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan Halit Yukay’ın eşi Rania Stypa ve çocukları bir an olsun ünlü iş insanının tabutunun başından ayrılmadı.

Halit Yukay'ın yakın arkadaşları olan Seda Bakan eşi Ali Erel ile Kıvanç Tatlıtuğ ise eşi Başak Dizer ile birliket cenazeye katıldı. Konuşmakta güçlük çeken iki ünlü isim zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

HALİT YUKAY'IN CANSIZ BEDENİ NEDEN SU YÜZÜNE ÇIKMADI?

Yukay'ın cenazesi, Erdek ilçesinin 7 mil açığında deniz dibinde tespit edildi. İlk teşhis, sol kolunda görülen saatle yapıldı ve güvenlik kamerası görüntüleriyle eşleştirilerek kimlik doğrulandı. Cesedin su yüzüne çıkmamasının ise karın boşluğunun parçalanmasından kaynaklandığı belirlendi.

HALİT YUKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında İstanbul'da doğan Halit Yukay, denizcilik alanında faaliyet gösteren yat firmasının sahibidir. Ünlü birçok ismin tekne tasarımlarıyla ilgilenen Halit Yukay, geçirdiği tekne kazası sonrası hayatını kaybetti.