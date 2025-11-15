Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Halit Yukay'ın ölümünde sıcak gelişme! İddianamede dikkat çeken detaylar

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında tekne kazası geçiren iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede kaptanın, çarpma sonrası gerekli yardım ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Öte yandan kazanın neden olmuş olabileceğine de dikkat çekildi. İşte detaylar...

Halit Yukay'ın ölümünde sıcak gelişme! İddianamede dikkat çeken detaylar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 11:46

Balıkesir'in ilçesi açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan 'ın cansız bedeni 31 gün sonra bulunmuştu. Olaya ilişkin ‘Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı olan Cemal Tokatlıoğlu hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu bulunan Tokatlıoğlu'nun yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacakken, davaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Yukay'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7' isimli yük gemisi mercek altına alındı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemelerinde geminin baş kısmında belirgin sürtme ve darbe izleri bulundu. Kazadan bir gün önce çekilen görüntülerde gemide herhangi bir tahribat bulunmazken, İzmit Limanı'na yanaştığı 5 Ağustos tarihli görüntülerde bariz hasar tespit edildi. Bu fotoğraflar ve güvenlik kamerası kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

Halit Yukay'ın ölümünde sıcak gelişme! İddianamede dikkat çeken detaylar

KRİMİNAL RAPORUNDAKİ DETAYLAR DA İDDİANAMEDE

Gemi baş kısmındaki hasarlı bölgeden ve Halit Yukay'ın parçalanmış teknesinden alınan boya örnekleri, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Kriminal raporunda, iki yüzeydeki boya kalıntılarının eşleştiği, renk ve katman yapılarının aynı fiziki özellikleri taşıdığı belirtildi. Bu bulgu, çarpma ihtimalini güçlendiren en önemli deliller arasında yer aldı. Kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na yanaştığı anlara ait görüntülerde, kaptan Tokatlıoğlu ile mürettebatının gemiden inerek baş tarafa doğru yürüyüp hasarlı bölgeyi incelediği görüldü. Bu görüntüler de iddianameye delil olarak eklendi.

Halit Yukay'ın ölümünde sıcak gelişme! İddianamede dikkat çeken detaylar

KAZA BU YÜZDEN OLMUŞ OLABİLİR

Soruşturma kapsamında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da, Halit Yukay ile telefonla görüşen son kişi olduğu için 11 Ağustos'ta ifade vermişti. Kazanın ardından gözaltına alınan kaptan Tokatlıoğlu, ilk aşamada adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Tokatlıoğlu ifadesinde, kaza saatlerinde gözcü ve yardımcısının yemek molasında olduğunu, seyri ise otomatik kaptan ile sürdürdüğünü öne sürdü. Bu durumun kazaya neden olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YARGILANACAK

Tamamlanan iddianamede kaptanın, çarpma sonrası gerekli yardım ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianame doğrultusunda, tutuklu sanık Cemal Tokatlıoğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

