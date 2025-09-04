Menü Kapat
 Özge Sönmez

Halit Yukay'ın cenazesi 31 gün sonra çıkarıldı! Ellerini ve yüzünü balıklar parçalamış

Marmara'da teknesi battıktan sonra kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 31 gün sonra çıkarıldı. İş insanının elleri ve yüzünün balıklar tarafından parçalandığı öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin görüntü alınmaması için verdiği çaba ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Halit Yukay'ın cenazesi 31 gün sonra çıkarıldı! Ellerini ve yüzünü balıklar parçalamış
04.09.2025
04.09.2025
Marmara'da teknesi battıktan sonra kaybolan iş insanı 'ın cenazesi günler sonra çıkarıldı. 68 metre derinlikten çıkarılan iş insanının cenazesinin balıklar tarafından parçalandığı öğrenildi. Komutanlığı ekiplerinin cenazeyi çıkarırken yaptığı uyarı yürek yaktı. Çıkışında gazetecilerin görüntü almaması için bir kişinin araç sürücülerine "Uzunları yakın, gözlerine tutun, gözlerini alın, çekemesinler" şeklinde komut vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Halit Yukay'ın cenazesi 31 gün sonra çıkarıldı! Ellerini ve yüzünü balıklar parçalamış

31 GÜN SONRA ÇIKARILDI

Halit Yukay'ın sahibi olduğu 'Graywolf' isimli yat, 4 Ağustos'ta Yalova'dan ayrıldıktan sonra 'nde battı. 19 gün sonra 23 Ağustos tarihinde Erdek açıklarından denizin 68 metre derinliğinde Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen bir ceset tespit edildi. Denizin altındaki parçalanmış tekneye sıkışmış cesedin çıkarılması için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından o tarihte çalışmalara başlandı. Ancak deniz dibindeki akıntı ve görüşün kötü olması sebebiyle cesedin izi bir kez daha kaybedildi. 12 gün süren çalışmalar sonrasında Yukay'ın cesedi TCG Alemdar gemisi tarafından ROV cihazıyla yeniden tespit edilip saat 19.25 sularında ikmalli dalış sistemi ile dalgıçlar tarafından kazanın ardından 31 gün sonra yüzeye çıkarıldı.

Halit Yukay'ın cenazesi 31 gün sonra çıkarıldı! Ellerini ve yüzünü balıklar parçalamış

"GÖZLERİNİ ALIN, ÇEKEMESİNLER"

Önce Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Yukay'ın cesedi ardından aracına koyularak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkışında gazetecilerin görüntü almaması için bir kişinin araç sürücülerine "Uzunları yakın, gözlerine tutun, gözlerini alın, çekemesinler" şeklinde komut vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Halit Yukay'ın cenazesi 31 gün sonra çıkarıldı! Ellerini ve yüzünü balıklar parçalamış

ELLERİ VE YÜZÜNÜ PARÇALAMIŞLAR

Dün gece saat 23,30 sularında Bursa Adli Tıp Morguna getirilen Halit Yukay'ın cesedi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. 31 gün sonra denizin dibinden çıkarılabilen iş insanının elleri ve yüzünün balıklar tarafından parçalandığı öğrenildi. Yukay'ın naaşı yine cenaze arabasıyla birlikte defnedilmek üzere İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na doğru yola çıktı.

Halit Yukay'ın cenazesi 31 gün sonra çıkarıldı! Ellerini ve yüzünü balıklar parçalamış
