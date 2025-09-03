Halit Yukay'ın cansız bedeni bugün çıkarılacak! Çalışmalara TCG Alemdar da katıldı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay günler önce korkunç bir kaza geçirmişti. Ünlü iş insanının cansız bedeni 19 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi.



BUGÜN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülen operasyonlarda bölgede görev yapan TCG Işın gemisinin yanına bugün itibarıyla TCG Alemdar gemisi de katıldı. Hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde cansız bedenin bugün içerisinde denizden çıkarılması tahmin ediliyor.

CESET HER TEMASTA TAHRİBATA UĞRUYOR

Cesedin bütünlüğünün bozulma riski olduğu öğrenilirken cesede temasta bulunuldukça tahribata uğradığı için çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Bu yüzden cenazeden alınan bir parça, DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.