Canlı Yayın
Editor
 | Özge Sönmez

Halit Yukay'ın cansız bedeni bugün çıkarılacak! Çalışmalara TCG Alemdar da katıldı

Balıkesir'in Erdek açıklarında tekne kazası yapan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın cenazesi denizin 68 metre derinliğinden çıkarılacak. Bu kapsamda çalışmalara TCG Alemdar gemisi de dahil oldu.

03.09.2025
03.09.2025
saat ikonu 11:45

'dan 'ya gitmek üzere denize açılan günler önce korkunç bir kaza geçirmişti. Ünlü iş insanının cansız bedeni 19 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi.
Halit Yukay'ın cansız bedeni bugün çıkarılacak! Çalışmalara TCG Alemdar da katıldı

BUGÜN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülen operasyonlarda bölgede görev yapan TCG Işın gemisinin yanına bugün itibarıyla TCG Alemdar gemisi de katıldı. Hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde cansız bedenin bugün içerisinde denizden çıkarılması tahmin ediliyor.

Halit Yukay'ın cansız bedeni bugün çıkarılacak! Çalışmalara TCG Alemdar da katıldı

CESET HER TEMASTA TAHRİBATA UĞRUYOR

Cesedin bütünlüğünün bozulma riski olduğu öğrenilirken cesede temasta bulunuldukça tahribata uğradığı için çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Bu yüzden cenazeden alınan bir parça, DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Halit Yukay'ın cansız bedeni bugün çıkarılacak! Çalışmalara TCG Alemdar da katıldı
