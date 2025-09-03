Menü Kapat
TGRT Haber
32°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İzmir eğitim uçağı kazasında ölen kim? Pilot adayı Berfu Hatipoğlu'ndan acı haber

İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağının düşmesinin ardından pilot adayı hayatını kaybetti. Türkiye'nin yüreklerini yakan haber sonrası İzmir uçak kazasında ölenin kim olduğu da merak edildi. Genç pilot adayı mısır tarlasına düştü.

'da eğitim amaçlı havalanan uçak mısır tarlasına düşerken, genç adayı da hayatını kaybetti. Kırbaş Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından ekipler bölgeye sevk edilirken Berfu Hatipoğlu'ndan gelen acı haber yürekleri yaktı.

İZMİR EĞİTİM UÇAĞI KAZASINDA ÖLEN KİM?

Bugün Torbalı Kırbaş Mahallesi'nde eğitim uçağının mısır tarlasına düşmesi sonucunda 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde havalanan uçağın mısır tarlasına düşmesinin ardından olay yerine jandarma geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Hatipoğlu'nun eğitim uçağında yalnız olduğu öğrenildi.

İzmir eğitim uçağı kazasında ölen kim? Pilot adayı Berfu Hatipoğlu'ndan acı haber

BERFU HATİPOĞLU KİMDİR?

3 Eylül Çarşamba günü Torbalı'da eğitim için havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı düştü. Uçakta Hatipoğlu'nun tek olduğu öğrenilirken mısır tarlasına düşen uçak sonrasında genç pilot adayı hayatını kaybetti.

İzmir eğitim uçağı kazasında ölen kim? Pilot adayı Berfu Hatipoğlu'ndan acı haber

Olay yerine jandarma gelirken, güvenlik önlemleri alındı. İnceleme başlatılan kazada 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu hayatını kaybederken yaşanan olay yürekleri yaktı. Olay sabah saatlerinde Kırbaş Mahallesi'nde yaşandı.

