İzmir eğitim uçağı kazasında ölen kim? Pilot adayı Berfu Hatipoğlu'ndan acı haber

Torbalı'da eğitim amaçlı havalanan uçak mısır tarlasına düşerken, genç pilot adayı da hayatını kaybetti. Kırbaş Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından ekipler bölgeye sevk edilirken Berfu Hatipoğlu'ndan gelen acı haber yürekleri yaktı.

İZMİR EĞİTİM UÇAĞI KAZASINDA ÖLEN KİM?

Bugün İzmir Torbalı Kırbaş Mahallesi'nde eğitim uçağının mısır tarlasına düşmesi sonucunda 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde havalanan uçağın mısır tarlasına düşmesinin ardından olay yerine jandarma geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Hatipoğlu'nun eğitim uçağında yalnız olduğu öğrenildi.

BERFU HATİPOĞLU KİMDİR?

3 Eylül Çarşamba günü Torbalı'da eğitim için havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı düştü. Uçakta Hatipoğlu'nun tek olduğu öğrenilirken mısır tarlasına düşen uçak sonrasında genç pilot adayı hayatını kaybetti.

Olay yerine jandarma gelirken, güvenlik önlemleri alındı. İnceleme başlatılan kazada 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu hayatını kaybederken yaşanan olay yürekleri yaktı. Olay sabah saatlerinde Kırbaş Mahallesi'nde yaşandı.