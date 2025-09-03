Menü Kapat
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
32°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Tramvay yolunda feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil, bir başka araca çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Savrularak direğe çarpan otomobil hurdaya döndü. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

'nin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoluna uçarken, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen ; M.N.D. yönetimindeki 51 AEE 562 plakalı otomobil ilk olarak 38 GH 360 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek, tramvay direğine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ÖLÜ, BİR YARALI VAR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan R.G. ve sürücü M.N.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı R.G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Sürücü M.N.D.'nin ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Öte yandan, kazada hasar gören tramvay elektrik telleri ise görevliler tarafından onarıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerine bir süre ara verildi.

