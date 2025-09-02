Elazığ'da korkunç kaza anı kamerada! 19 gündür yaşam savaşı veriyor

Elazığ'da yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Ş.T'ye, B.Ç. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmasının etkisiyle ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının yoğun bakımda yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.