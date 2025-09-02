Eşini otogarda bakın nasıl karşıladı! 'Hanımcılık kazanacak'

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Sadık Şaşmaz'ın (29) hamile eşi Melek (25), geçtiğimiz ay memleketi Batman'a gitti. Yaklaşık 1 ay Batman'da kalan Melek Şaşmaz, geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı geri Adana'ya geldi. Eşini otogarda karşılamaya giden Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlar ile süsleyip üzerine de ‘Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin' yazısı yazdı. Sürpriz karşısında şaşıran kadın, eşine sarılıp teşekkür etti.

Bu anları sosyal medyaya koyan Sadık Şaşmaz'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken bazı kişiler ‘Kesin eşini aldatmıştır, affettirmek için bunu yaptı' yorumunu yazdı ama öyle olmadığını kamera karşısına geçerek açıkladı.