Seda Bakan'dan Halit Yukay açıklaması geldi: Hep bir umut vardı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. 19 gün süren aramalar sonucunda, Yukay'ın cenazesi, 68 metre derinlikte tespit edildi. İlk olarak Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ paylaşım yaparken, daha sonra ise Seda Bakan'dan paylaşım geldi.

SEDA BAKAN'DAN HALİT YUKAY AÇIKLAMASI

Halit Yukay'ın arkadaşları arasında yer alan oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı. Bakan, paylaşımında; "İçimizde hep bir umut vardı, çok üzgünüz" dedi.

Seda Bakan'ın eşi Ali Erel de paylaşım yaptı ve "Böyle konuşmamıştık hiç" dedi.

İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni kazanın olduğu bölge olarak değerlendirilen bölgeden 68 metre derinlikte bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıtuğ, "Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir, Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay'a dün ulaşıldı.

Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize sonsuz teşekkürler." dedi.