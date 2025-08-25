Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Seda Bakan'dan Halit Yukay açıklaması geldi: Hep bir umut vardı

Halit Yukay'ın 19 gün sonra cenazesine ulaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından Seda Bakan da yakın arkadaşı Halit Yukay için paylaşım yaptı ve "İçimizde hep bir umut vardı" dedi.

Seda Bakan'dan Halit Yukay açıklaması geldi: Hep bir umut vardı
25.08.2025
25.08.2025
'dan 'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı 'ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. 19 gün süren aramalar sonucunda, Yukay'ın cenazesi, 68 metre derinlikte tespit edildi. İlk olarak Yukay'ın yakın arkadaşı paylaşım yaparken, daha sonra ise 'dan paylaşım geldi.

SEDA BAKAN'DAN HALİT YUKAY AÇIKLAMASI

Halit Yukay'ın arkadaşları arasında yer alan oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı. Bakan, paylaşımında; "İçimizde hep bir umut vardı, çok üzgünüz" dedi.

Seda Bakan'dan Halit Yukay açıklaması geldi: Hep bir umut vardı

Seda Bakan'ın eşi Ali Erel de paylaşım yaptı ve "Böyle konuşmamıştık hiç" dedi.

Seda Bakan'dan Halit Yukay açıklaması geldi: Hep bir umut vardı

İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni kazanın olduğu bölge olarak değerlendirilen bölgeden 68 metre derinlikte bulundu.

Seda Bakan'dan Halit Yukay açıklaması geldi: Hep bir umut vardı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıtuğ, "Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir, Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay'a dün ulaşıldı.

Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize sonsuz teşekkürler." dedi.

Halit Yukay’ın ölümü sonrası Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama! Son konuştuğu kişiydi
ETİKETLER
#yalova
#ölüm
#tekne kazası
#Bozcaada
#kıvanç tatlıtuğ
#Seda Bakan
#Halit Yukay
#Magazin
